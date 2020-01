Barcelona, agora com Setién, desperta 'curiosidade' de Neymar

Segundo o El Confidencial, o brasileiro do PSG demonstrou interesse pela mudança no Barça

A chegada do técnico Quique Setién ao , para substituir Ernesto Valverde, reascendeu uma grande curiosidade em todos os fãs de futebol. Isso também aconteceu com Neymar, segundo noticiado pelo El Confidencial.

Novamente em grande fase pelo , onde já somou 13 gols e sete assistências em 15 jogos, Neymar perguntou aos seus amigos de Barcelona, através de um aplicativo de mensagem instantânea, a opinião deles a respeito de Quique Setién. E teve respostas positivas.

Setién já havia, no passado, sido elogiado por importantes figuras barcelonistas, como Xavi e Busquets (que segue na equipe). Em sua apresentação, prometeu um futebol encantador e a primeira impressão foi boa, apesar da dificuldade para bater o Granada por 1 a 0 no último domingo.

Ainda que Messi tenha feito o gol da vitória quando o jogo começava a entrar em sua reta final, o Barcelona teve incríveis 82.4% de posse de bola. Foi a maior marca do clube desde 2011, quando ainda estava sob o comando de Pep Guardiola e vivendo o que muitos consideram o auge esportivo da instituição.

Problemas entre Neymar e Valverde?

Já na última temporada, Neymar tentou forçar sua saída do para retornar ao Barça. A equipe parisiense, contudo, não quis facilitar e perder o investimento de 222 milhões de euros feitos em 2017 e o brasileiro segue no Parque dos Príncipes. Contudo, as especulações chegaram a irritar Ernesto Valverde, antecessor de Setién no gigante catalão.

Valverde, que havia acabado de chegar ao Barcelona justamente semanas antes de Neymar aceitar a polêmica oferta do PSG, em determinado momento se recusou a falar sobre o possível retorno do brasileiro.

“Isso nunca acaba”, reclamou em setembro de 2019.

A esperança de Neymar e dos jogadores do Barça que também tanto anseiam pelo seu retorno, é que o ciclo de Valverde, agora fora do clube, possa simbolizar a volta do craque brasileiro na próxima temporada. Independentemente do que acontecer, certo é que o estilo de jogo prometido por Setién voltou a atrair a atenção de Neymar em relação ao time onde ele mais deseja estar.