Técnico da Espanha: “Derrotamos o Brasil e não vamos parar por aí!”

Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, falou na coletiva de imprensa realizada após a vitória de sua equipe sobre o Uruguai por 1 a 0, no encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, reiterando sua satisfação com o desempenho dos jogadores e sua confiança de que a equipe manterá o mesmo ritmo nas próximas fases eliminatórias.

De la Fuente iniciou a coletiva prestando condolências a Didier Deschamps, técnico da França, pelo falecimento de sua mãe, e a Joaquín Caparrós, ex-técnico do Sevilla, após o anúncio de que ele foi diagnosticado com câncer de cólon, antes de falar sobre a partida e o desempenho de sua equipe.

Sobre o confronto contra o Uruguai, De la Fuente disse: “Continuo admirando Marcelo Bielsa. São os jogadores que disputam as partidas. Foi um jogo muito emocionante, cheio de força física. Espero que possamos disputar partidas normais, e não quero mais falar sobre os árbitros”.

E acrescentou: “Temos que disputar esse tipo de partida, pois podemos nos deparar com situações semelhantes mais tarde. Demonstramos muita compostura e não caímos em nenhuma provocação”.

O técnico espanhol elogiou o desempenho de seus jogadores, dizendo: “O desempenho desta equipe é digno de elogios. Não estamos acostumados a disputar esse tipo de partida, mas lidamos bem com a situação. Esta equipe é muito coesa, sofre poucos gols e é capaz de marcar muitos. Eles me surpreendem todos os dias”.

Sobre o plano tático, De la Fuente explicou: “Não vamos mudar a ideia. Podemos deslocar alguns jogadores para essa posição, pois estamos com falta de jogadores nas laterais”, ressaltando que “a equipe conta com excelentes alternativas, capazes de se adaptar a diferentes posições, e fazemos alterações bem pensadas com base na análise dos adversários”.

Quanto à condição física dos jogadores, o técnico revelou a lesão de Nico Williams, dizendo: “Ele sente um leve desconforto, que pode ser causado por cansaço ou uso excessivo, mas o pior de tudo é a profunda tristeza que sentimos por Yeremi Pino, que pode ficar de fora da Copa do Mundo”.

Quando questionado sobre a comparação entre o desempenho da equipe na atual Copa do Mundo e no último Campeonato Europeu, ele respondeu: “Confio plenamente nesta equipe. As exigências da Copa do Mundo são diferentes das do Campeonato Europeu, mas superamos o Brasil com 34 partidas sem derrota, o que é prova de que estamos no caminho certo”.

De la Fuente encerrou sua fala reforçando a ambição da seleção espanhola, dizendo: “Sou muito ambicioso, assim como os jogadores. Estamos indo bem e podemos continuar evoluindo. Estamos onde sempre almejamos estar e continuaremos trabalhando para alcançar os mais altos níveis”.