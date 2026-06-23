Técnico da Escócia antes do confronto contra o Brasil: “Posso acabar sendo enforcado”

Na quinta-feira, à 1h da manhã, horário de Meca, todos os olhares estarão voltados para o confronto decisivo entre a seleção da Escócia e a do Brasil, válido pelo Grupo 3, onde se acirra a disputa pela vaga na próxima fase da Copa do Mundo de 2026.

Em entrevista concedida ao site “The Scotsman”, Steve Clarke, técnico da seleção escocesa, recorreu ao humor e ao realismo ao falar sobre a possibilidade de enfrentar a Seleção Brasileira e sofrer uma derrota pesada, reconhecendo, ao mesmo tempo, que uma derrota por uma diferença mínima pode não ser um resultado ruim para a equipe, considerando as contas da classificação.

A esse respeito, Clark disse: “Se eu partir para o ataque e perder por (4 a 0), vocês vão me enforcar naquele ninho de pássaros lá em cima. Conquistamos pontos na primeira partida, o que nos dá uma base muito melhor para o restante da fase de grupos; e sabemos que uma derrota por uma diferença mínima pode nos ajudar”.

Clark continuou, afirmando que sua equipe não desistirá antes da hora: “Mas não há garantias; não entramos nessa partida pensando que perderíamos por uma diferença mínima, mas sim nos perguntando: ‘Será que podemos vencer o Brasil?’”.

O técnico descreveu o confronto como uma “tarefa difícil”, acrescentando: “Precisamos fazer essa pergunta a nós mesmos e também ao Brasil. Se entrarmos em campo com essa mentalidade, talvez não consigamos a vitória, mas podemos arrancar um empate, e o empate praticamente garante nossa classificação”.

Ao concluir suas declarações, o técnico escocês fez referência à sua natureza cautelosa, dizendo: “Considerando minha personalidade e meu habitual pessimismo, talvez isso (o empate) não aconteça e possamos ter que contar com a diferença de gols. Mas acredito que estamos em uma fase em que quatro pontos serão suficientes para nós, e é essa mentalidade que precisamos adotar”.

A Escócia chega ao jogo com três pontos, atrás de Marrocos e do Brasil, que dividem a liderança com quatro pontos cada. Além de buscar pontos contra o Brasil, a atenção dos escoceses estará voltada para o outro confronto do grupo entre Marrocos e o Haiti, que será disputado ao mesmo tempo.