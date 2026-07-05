Técnico da Bélgica explode de raiva: a Fifa transformou a Copa do Mundo em uma “piada de 1º de abril”

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) tomou uma das decisões mais polêmicas da história da Copa do Mundo, ao dar um grande impulso à seleção dos Estados Unidos antes do confronto contra a Bélgica nas oitavas de final, com uma decisão excepcional que permitiu ao atacante Fularin Lugon jogar, apesar de ter recebido cartão vermelho direto na partida anterior, o que gerou uma onda generalizada de críticas e levantou dúvidas sobre o mecanismo de aplicação das normas disciplinares na competição.

A “FIFA” anunciou, em comunicado oficial divulgado em seu site, a suspensão da punição automática imposta ao atacante americano Fularin Balugun, com base no artigo 27 do Regulamento Disciplinar.

O comunicado dizia: “De acordo com o artigo 27 do Regulamento Disciplinar, a aplicação da suspensão automática do jogador americano Fularin Balogun fica suspensa por um ano, a ser considerado um período de teste”.

Com essa decisão, Balogun poderá jogar pela seleção dos Estados Unidos contra a Bélgica, na partida marcada para amanhã, segunda-feira, no estádio de Seattle, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Balugun havia levado a seleção de seu país à vantagem contra a Bósnia e Herzegovina, ao marcar o primeiro gol aos 45 minutos da partida que terminou com a vitória dos Estados Unidos por 2 a 0 nas oitavas de final, antes de receber um cartão vermelho direto aos 64 minutos, após uma entrada violenta no zagueiro Tarik Mahrumović.

De acordo com os regulamentos habituais, o atacante americano deveria ter sido suspenso por duas partidas devido à expulsão direta; no entanto, a “FIFA” emitiu uma decisão oficial suspendendo a aplicação da punição, que será ativada automaticamente caso o jogador seja expulso novamente por jogo violento durante o período de prova de um ano.

A decisão gerou grande indignação no meio da seleção belga, e o técnico da equipe, Rudi Garcia, comentou com ironia o ocorrido, dizendo: “Eu não sabia que o dia 5 de julho na Copa do Mundo, para a FIFA, é na verdade o dia 1º de abril; é o Dia da Mentira”.

Ele acrescentou, em declarações divulgadas pelo jornalista especializado em mercado de transferências Fabrizio Romano: “Não estamos defendendo a seleção nacional nem a federação, mas sim o futebol e a integridade”.

Balugon é considerado uma das principais estrelas da seleção americana na Copa do Mundo de 2026, após marcar três gols em três partidas. Ele ficou de fora do confronto contra a Turquia na última rodada da fase de grupos, depois que a seleção dos Estados Unidos garantiu a classificação para as oitavas de final.