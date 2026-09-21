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Hussein Hamdy
Traduzido por

Tebas: o Real Madrid pressiona os árbitros com dureza e não perdeu o clássico por causa dessas decisões

Real Madrid
Atlético de Madrid
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Espanha

A polêmica continua após a derrota do Real Madrid

Javier Tebas, presidente da La Liga, entrou no debate sobre a arbitragem que se seguiu ao clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid, dando sua opinião sobre as reclamações do time merengue e do técnico José Mourinho após o fim da partida.

Tebas afirmou compreender os protestos, mas manifestou sua reprovação à maneira como foram feitos, dizendo: "Entendo as reclamações, mas não aceito de forma alguma o modo".

Segundo o jornal espanhol "As", Tebas foi categórico em sua avaliação sobre o quanto as decisões do árbitro Ortiz Arias influenciaram no resultado do clássico.

Depois de revisar alguns dos lances mais polêmicos da partida, ele fez uma declaração clara, dizendo: "O Real Madrid não perdeu por causa daqueles lances".

Tebas analisou, um por um, vários casos de arbitragem que foram alvo dos protestos.

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Sobre a expulsão de Dean Huijsen, Tebas não teve qualquer dúvida, afirmando: "Aquele lance do Huijsen é cartão vermelho certo".

O presidente da La Liga também abordou a entrada de Cristian Romero sobre Bellingham, uma das intervenções que geraram reclamações durante a partida, considerando que ela não merecia expulsão, ao dizer: "O outro caso não, não era cartão vermelho. Estava claro que ele tocou primeiro na bola".

O terceiro caso analisado envolveu a entrada forte de Kang-in Lee sobre Valverde, em que o jogador sul-coreano atingiu com a sola da chuteira o tornozelo do jogador do Real Madrid num lance em que o árbitro Ortiz Arias marcou falta sem mostrar nenhum cartão, e o VAR não interveio.

Tebas reconheceu que o lance admite interpretações diferentes, dizendo: "Pode ser marcado como cartão vermelho, e pode parecer cartão vermelho, e se fosse marcado assim não teria acontecido nada. E se não for marcado, o lance foi tão rápido que eu entendo o que aconteceu e ponto final".

A publicação lançada pelo Atlético de Madrid nas redes sociais sob o lema "Parem a intimidação arbitral agora" entrou no foco das atenções, e Tebas admitiu que ainda não tinha visto o tuíte, mas aproveitou a ocasião para relembrar a posição da La Liga em relação ao canal do Real Madrid, dizendo: "Não vi o tuíte. Nós já denunciamos há algum tempo o comportamento do canal do Real Madrid, e depois do que aconteceu ontem, é preciso continuar mantendo a ética. É uma forma injusta e dura de pressionar o árbitro".

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