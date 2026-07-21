Tebas: A vitória desta seleção salvou o cargo de Infantino

Javier Tebas, presidente da La Liga espanhola, afirmou que Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), esteve ameaçado de perder o seu cargo durante o Mundial de 2026.

As declarações de Tebas surgem no contexto da grande polémica que antecedeu o confronto entre os Estados Unidos e a Bélgica nos oitavos de final, depois de o comité de disciplina da FIFA ter decidido suspender a aplicação da pena de 12 meses de suspensão imposta ao avançado da seleção norte-americana Folarin Balogun, o que lhe permitiu participar na partida apesar da sua expulsão no jogo frente à Bósnia e Herzegovina nos 16 avos de final.

O presidente norte-americano Donald Trump interveio no caso através de um telefonema com Infantino, antes de o comité de disciplina da Federação Internacional recuar na sua decisão, tornando o jogador disponível para o treinador Mauricio Pochettino.

Ainda assim, a seleção norte-americana perdeu por 4-1 frente à Bélgica, encerrando o seu percurso na competição.

Tebas afirmou, em declarações ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport: «A suspensão da pena do jogador norte-americano foi algo extremamente grave. Tiveram sorte de a Bélgica ter eliminado os Estados Unidos, porque, se tivesse acontecido o contrário, teria surgido um caso que talvez custasse a Infantino o seu cargo.»

Infantino estava sujeito a pressões adicionais após a apresentação de uma queixa formal ao Comité Olímpico Internacional, que o acusava de violar o princípio da neutralidade política devido ao seu trato com Trump.

Contudo, o presidente da FIFA, que é também membro do Comité Olímpico Internacional há 6 anos, não enfrentará qualquer sanção na sequência desta queixa.

Ainda assim, Tebas considera que as pressões sobre Infantino estão a aumentar, entendendo que o seu período à frente da Federação Internacional se aproxima do fim.

A este respeito, afirmou: «Na minha opinião, sim, acredito que o seu tempo terminou. Não há um candidato da oposição, porque ninguém quer candidatar-se apenas para perder. Não deveria continuar, mas a situação atual significa que ele não vai sair.»

64 seleções?

O presidente da La Liga espanhola criticou igualmente a proposta da FIFA de aumentar o número de seleções participantes no Mundial de 2030 para 64, proposta face à qual Infantino e o vice-presidente da Federação Internacional Alejandro Domínguez se mostraram abertos a estudar.

Tebas esclareceu: «Aumentar o número de seleções não faz sentido. A indústria do futebol não se limita ao Mundial, mas assenta fundamentalmente nas competições domésticas, que garantem a continuidade do jogo. Estão a destruir uma indústria que oferece dezenas de milhares de empregos por causa de um torneio que dura apenas 40 dias e no qual participa um número limitado de jogadores.»

E prosseguiu: «Os melhores jogadores estão no Mundial, mas também jogam nos nossos campeonatos. Precisamos de menos jogos internacionais e de mais proteção para o futebol doméstico a todos os níveis. Infelizmente, não se apercebem de que estão a tomar decisões irresponsáveis.»

Recorde-se que a adoção de um formato com 64 seleções levaria à realização de 16 grupos, cada um com 4 seleções, com a eliminação do apuramento dos terceiros classificados e a manutenção dos 16 avos de final.

Depois de a edição de 2026 ter registado um número recorde de 104 jogos, esse número subiria para 128 jogos caso a FIFA aprove a expansão do torneio.