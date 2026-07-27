Dennis te Kloese nega que tenham sido feitos acordos na época passada com Givairo Read para que ele pudesse sair por 25 milhões de euros. Foi o que disse o antigo diretor do Feyenoord em conversa com o De Telegraaf.

O Nottingham Forest está disposto a ir até, no máximo, 25 milhões de euros, porque Read poderia deixar o Feyenoord por esse valor. Segundo Te Kloese, que regressou ao México, isso, porém, não procede.

“No meu período no Feyenoord, não fiz nenhum acordo de preço com quem quer que fosse. Aliás, no Feyenoord não há cláusulas nos contratos”, frisou Te Kloese esta segunda-feira, numa primeira reação.

Te Kloese falou na época passada com clubes sobre uma possível transferência de Read. “No ano passado, antes da pausa de inverno, estive ativamente envolvido numa transferência de Read para o Bayern Munique. Depois apareceram ainda mais clubes. Todos eles estavam mais ou menos nesse patamar dos 25 milhões de euros, e até um pouco acima.”

O Feyenoord considerou esse valor interessante. “No inverno passado, a intenção era fechar uma transferência, deixar Givairo jogar mais meio ano no Feyenoord e fazê-lo mudar-se no verão. Mas o que aconteceu então foi que Givairo se lesionou duas vezes. Isso acabou por deitar tudo a perder.”

“Penso que, há um ano, era bastante realista que ele fosse para um clube tão grande como o Bayern Munique ou para um grande clube de Inglaterra”, acrescentou Te Kloese. “Mas esses clubes adotaram simplesmente uma postura de espera porque ele se lesionou e queriam ver se voltava a ficar apto, regressava ao mais alto nível e conseguia jogar muitos jogos seguidos.”

De outra forma, o Bayern teria mesmo levado Read, garante o antigo diretor do Feyenoord. “Acho que o Nottingham Forest quer agora antecipar-se ao mercado e tirar Read da frente de um grande clube.”