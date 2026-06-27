Tarmi: Eles querem tirar o Irã da Copa do Mundo desastrosa

Mehdi Taremi, atacante da seleção iraniana, criticou duramente a Federação Internacional de Futebol (FIFA) devido às restrições impostas à seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026.

Isso ocorreu após o empate da Irã com o Egito por 1 a 1 na terceira rodada da fase de grupos.

A seleção iraniana aguarda agora o resultado para saber se se classificará para a próxima fase como uma das melhores terceiras colocadas da Copa do Mundo.

Tarmi disse, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol “AS”: “Eles querem nos tirar da Copa do Mundo. É uma Copa do Mundo desastrosa. Quem quer nos ajudar?… Ninguém nos ajuda. Ninguém”.

Ele acrescentou: “Quem deve resolver esse problema por nós? Quem? A FIFA? O presidente da FIFA, Gianni Infantino, veio ao nosso vestiário na primeira partida contra a Nova Zelândia e disse que resolveriam todos os problemas, mas, na verdade, a FIFA não fez nada. Temos que lutar contra tudo aqui”.

A seleção do Irã terminou a primeira fase em terceiro lugar no Grupo 7, com 3 pontos, atrás da Bélgica e do Egito, que somaram 5 pontos cada.