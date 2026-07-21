"Também sou um ser humano"... namorada de Yamal desaba após onda violenta de ódio

Uma onda de fortes críticas levou a criadora de conteúdo espanhola Inés García, namorada da estrela do Barcelona Lamine Yamal, a publicar um extenso comunicado através da plataforma "X" para se defender, depois de terem circulado fotos e vídeos das celebrações da seleção espanhola pelo título do Mundial de 2026 que mostravam o jogador a ignorá-la, o que gerou amplas especulações sobre o fim da relação entre ambos.

Os utilizadores da plataforma "X" partilharam em larga escala imagens das celebrações oficiais da seleção espanhola em Madrid, nas quais Lamine Yamal aparecia a prestar pouca atenção à sua namorada influencer, residente em Sevilha, o que levou milhares a comentar que a relação entre os dois estava prestes a terminar, em meio a mensagens de ódio e insultos dirigidos à jovem por parte de alguns.

Inés, que mantém uma relação com a estrela do Barcelona há mais de três meses oficialmente, apesar de ter admitido que "a nossa relação é muito mais longa do que imaginam", sentiu necessidade de responder ao ataque feroz de que foi alvo, e publicou um comunicado emotivo na sua conta pessoal, que começou dizendo: "Nunca imaginei que partilhar algo tão simples se transformaria em tudo isto".

A criadora de conteúdo acrescentou: "Leio os comentários há horas e, apesar de tentar aparentar força, também sou um ser humano. Por trás desta conta há uma pessoa que sente, chora, comete erros e não deixa de ser humana só porque está numa relação amorosa".

Inés quis esclarecer a diferença entre a crítica construtiva e a ofensa deliberada, dizendo: "Compreendo a crítica construtiva, mas há uma enorme diferença entre expressar uma opinião e perder tempo a humilhar, insultar ou desejar mal a alguém que não conhecem", sublinhando que não prejudica Lamine Yamal porque "não tirei nada a ninguém, apenas vivo a minha vida".

A influencer espanhola apelou aos seus seguidores para terem empatia e humanidade, dizendo: "Lembrem-se, antes de escreverem qualquer comentário, de que há outra pessoa do outro lado do ecrã, com família, amigos, receios e sentimentos. Não sabem como as vossas palavras podem afetá-la".

E acrescentou, num tom emotivo: "Sou uma mulher com sentimentos, tenho uma família que também lê estas coisas, e tenho dias bons e dias maus, como qualquer outra pessoa. Não tento convencer ninguém a gostar de mim; tudo o que peço é um pouco de empatia, um pouco de humanidade, porque ninguém merece receber centenas ou milhares de mensagens de ódio".

Inés terminou o seu comunicado expressando a esperança de que "a internet deixe de ser um dia um lugar onde se celebra a crueldade", afirmando que o seu único objetivo é "partilhar pequenos detalhes da minha vida, sem intenção de magoar ou incomodar quem quer que seja", e concluiu dizendo: "Todos tentamos viver a nossa vida da melhor forma possível. Espero que escolhamos sempre a compaixão em vez do ódio".