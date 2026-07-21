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"Também sou um ser humano"... namorada de Yamal desaba após onda violenta de ódio

Barcelona
Espanha
L. Yamal
La Liga
Espanha

Respondeu num comunicado extenso

Uma onda de fortes críticas levou a criadora de conteúdo espanhola Inés García, namorada da estrela do Barcelona Lamine Yamal, a publicar um extenso comunicado através da plataforma "X" para se defender, depois de terem circulado fotos e vídeos das celebrações da seleção espanhola pelo título do Mundial de 2026 que mostravam o jogador a ignorá-la, o que gerou amplas especulações sobre o fim da relação entre ambos.

Os utilizadores da plataforma "X" partilharam em larga escala imagens das celebrações oficiais da seleção espanhola em Madrid, nas quais Lamine Yamal aparecia a prestar pouca atenção à sua namorada influencer, residente em Sevilha, o que levou milhares a comentar que a relação entre os dois estava prestes a terminar, em meio a mensagens de ódio e insultos dirigidos à jovem por parte de alguns.

Inés, que mantém uma relação com a estrela do Barcelona há mais de três meses oficialmente, apesar de ter admitido que "a nossa relação é muito mais longa do que imaginam", sentiu necessidade de responder ao ataque feroz de que foi alvo, e publicou um comunicado emotivo na sua conta pessoal, que começou dizendo: "Nunca imaginei que partilhar algo tão simples se transformaria em tudo isto".

A criadora de conteúdo acrescentou: "Leio os comentários há horas e, apesar de tentar aparentar força, também sou um ser humano. Por trás desta conta há uma pessoa que sente, chora, comete erros e não deixa de ser humana só porque está numa relação amorosa".

Inés quis esclarecer a diferença entre a crítica construtiva e a ofensa deliberada, dizendo: "Compreendo a crítica construtiva, mas há uma enorme diferença entre expressar uma opinião e perder tempo a humilhar, insultar ou desejar mal a alguém que não conhecem", sublinhando que não prejudica Lamine Yamal porque "não tirei nada a ninguém, apenas vivo a minha vida".

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A influencer espanhola apelou aos seus seguidores para terem empatia e humanidade, dizendo: "Lembrem-se, antes de escreverem qualquer comentário, de que há outra pessoa do outro lado do ecrã, com família, amigos, receios e sentimentos. Não sabem como as vossas palavras podem afetá-la".

E acrescentou, num tom emotivo: "Sou uma mulher com sentimentos, tenho uma família que também lê estas coisas, e tenho dias bons e dias maus, como qualquer outra pessoa. Não tento convencer ninguém a gostar de mim; tudo o que peço é um pouco de empatia, um pouco de humanidade, porque ninguém merece receber centenas ou milhares de mensagens de ódio".

Inés terminou o seu comunicado expressando a esperança de que "a internet deixe de ser um dia um lugar onde se celebra a crueldade", afirmando que o seu único objetivo é "partilhar pequenos detalhes da minha vida, sem intenção de magoar ou incomodar quem quer que seja", e concluiu dizendo: "Todos tentamos viver a nossa vida da melhor forma possível. Espero que escolhamos sempre a compaixão em vez do ódio".

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