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Said El MalaGetty Images
Nino Duit

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“Talvez ele não diga isso muito alto”: Lothar Matthäus entra na disputa do BVB por Said El Mala

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S. El Mala

Lothar Matthäus está convencido do desejo de Said El Mala de se transferir para o BVB e é favorável a uma transferência.

"El Mala quer ir para o Dortmund", escreveu Matthäus na sua coluna da Sky. "Talvez ele não diga isso em voz alta. Mas, naturalmente, é mais interessante jogar na Liga dos Campeões e pelas primeiras posições de acesso à Champions do que evitar o terço inferior com o Colónia." 

Também tendo em conta as suas ambições na seleção nacional, Matthäus considera sensata uma transferência do extremo-esquerdo de 19 anos para o BVB: "Para se apresentar ao novo selecionador Jürgen Klopp, os jogos internacionais também são importantes. El Mala poderia dar um grande passo se a mudança para o Dortmund se concretizasse. Com as suas exibições no Colónia, ele mostrou que está preparado."

Nos últimos dias, as negociações por El Mala intensificaram-se. Segundo relatos coincidentes, o jogador já manifestou o desejo de sair. Neste momento, os dois clubes negoceiam o valor da transferência. O Colónia pede alegadamente 50 milhões de euros. "Isso é muito dinheiro, são praticamente dois Adeyemis", avaliou Matthäus. Karim Adeyemi transferiu-se há alguns dias por 22 milhões de euros para o FC Barcelona.

A AS Roma também entra nas negociações

"O Dortmund também tem os seus limites", explicou Matthäus. "Mas toda a gente conhece o mercado, toda a gente conhece as regras: acredito que uma verba na ordem dos 40 milhões de euros, pelo menos, deveria abrir espaço para conversas." É também nessa ordem de grandeza que se encontra, alegadamente, a mais alta proposta do Dortmund até ao momento, embora incluindo bónus que, ao que tudo indica, seriam utópicos de alcançar. No entanto, o diretor desportivo do BVB, Ole Book, falou de uma "abundância de informações falsas" no fim de semana, no contexto da derrota no jogo de preparação contra o Fortuna Düsseldorf (1:2).

Entretanto, a AS Roma deverá estar disposta a pagar bem mais de 40 milhões de euros por El Mala. No passado, ele também foi insistentemente associado a vários clubes da Premier League. O contrato de El Mala com o Colónia é válido até 2030.

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