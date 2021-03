Talles Magno chama responsabilidade no Vasco e busca inspiração em Neymar e CR7

Atacante de 18 anos superou lesões no início de 2020 e precisou amadurecer de forma precoce

Depois de surgir de forma meteórica no Vasco da Gama e ganhar enorme projeção ao estrear como profissional com apenas 16 anos, o jovem Talles Magno passou por alguns processos dentro do clube. Dos primeiros passos, ao reconhecimento, mas também aos problemas de ser um jogador de alto rendimento, como por exemplo, as lesões, que o atrapalharam no início da temporada 2020.

As adversidade, no entanto, não foram capazes de tirar a alegria de Talles Magno, apelidado de artista da bola pelo técnico Vanderlei Luxemburgo . Seu repertório, que tem o drible como arma principal, fez do atacante o único jogador que atua no futebol carioca a estar na edição 2021 do prêmio Goal NXGN.

Talles nunca teve medo de mostrar seu talento dentro de campo e entende a responsabilidade que já carrega mesmo com tão pouca idade. Em entrevista exclusiva à Goal , ele falou sobre a necessidade do amadurecimento precoce, os dias dificieis por conta da lesões e a forma como se inspira no foco de Cristiano Ronaldo e na alegria de Neymar.

Não é de hoje que o Talles Magno é destaque, desde que você surgiu e fez a sua estreia tão novo. Mas o que mudou daquele Talles, que fez o primeiro jogo como profissional em 2019, para o Talles desta temporada 2021 que está começando?

"Como pessoa não mudou nada, continuo aquele menino de sempre, sempre gostando de ajudar as pessoas, os familiares, e profissionalmente mudou bastante coisa, mudou a responsabilidade de jogar com essa camisa porque quando eu subi nao tinha a responsabilidade de quem eu sou hoje em dia. Essa responsabilidade foi aumentando cada vez mais e hoje em dia estou carregando essa responsabilidade saudavél, com 18 anos jogando no Vasco da Gama, vestindo essa camisa maravilhosa. O que mais mudou foi a responsabilidade e o reconhecimento, eu tive muito reconhecimento na temporada passada e agora os marcadores marcam mais forte, nao sou mais um desconhecido e foi isso que mudou".

Você falou sobre a questão dos jogadores marcarem mais forte. Você faz algum trabalho específico para isso? Tem auxilio dos treinadores?

"Eles auxiliam, mas as vezes eu tenho um cagoete que a maioria dos treinadores tentam tirar de mim. Quando eu recebia a bola na temporada passada do meio-campo para trás e como sou mais visado vem três, quatro marcadores e às vezes eu nao consigo passar. Estou me adaptando a esse jogo novo de receber mais bolas no individual, mais bolas na profundidade para que eu possa pegar no um contra um, que é fazer o que eu mais gosto que é driblar, dar assistência, fazer gols. Estou me adaptando cada vez mais, colhendo as informações boas dos treinadores que tem passado pelo Vasco e colhendo as melhores coisas para que possa me tornar um jogador melhor para o Vasco da Gama e para todo mundo".

A temporada de 2020 foi de muita superação. Além da pandemia, você começou a temporada lesionando. Como foi esse processo da lesão e de superar a lesão num momento em que você estava tão bem?

"Foi uma das situações mais difícies da minha vida, na minha história foi uma das, só quando eu era mais novinho que passei por algumas dificuldades mas no mundo do futebol não teve coisa mais triste do que essa minha lesão e foi muito dificil para mim, sorte que eu tinha meus familiares junto comigo. Foi daí para lá que eu fui recebendo alguns críticas, me recuperando das lesões. Foi a lesão da posterior na seleção e do quinto metatarso no Vasco. Foi uma muito perto da outra, eu perdi bastante tempo mas foquei muito na recuperação, em voltar a jogar futebol e hoje estou me algrando, jogando, que é o que eu amo, mas foi um momento difícil na minha vida com certezaz.

Você aparenta ser um cara tranquilo. Mudou muito a sua vida desde que a fama chegou?

"Mudou no sentido de ser reconhecido em cada lugar que eu vá. Todo lugar que eu ia, eu era parado e pediam para tirar foto, eu ficava muito feliz. O reconhecimento é bom para qualquer um, ainda mais para mim que estou começando. Quando eu estreei nao era muito conhecido ainda, muitas pessoas falavam bem mas nao paravam para tirar foto. Depois que eu fiz meu primeiro gol, eu fui pegando sequência de jogos, foi aí que começou tudo. Eu fui só cada vez mais me acostumando, aprendendo a lidar com tudo isso, por eu ser uma pesso publica, fazer cosias sábias para inspirar os mais jovens".

Você foi campeão do mundo sub-17, apesar de ter lesionado durante a competição, você fez muitos jogos. Como foi viver aquele momento?

"Foi um momento maravilhoso, todo momento em vestir a camisa da seleção é maravilhoso, até porque é o sonho de todo mundo, sonho de cada criança, de cada jogador em vestir a camisa da seleção. Foi uma experiencia enorme, uma maravilha. E Mundial foi uma coisa inesquecível, eu nunca vou esquecer na minha vida. Tenho amizade com todos eles até hoje, viraram meus amigos, muito feliz pela conquista e viver aquele momento".

O Luxemburgo te subiu para o profissional, vocês trabalharam juntos duas vezes. O que ele agregou na sua carreira até aqui?

"Agregou muita coisa, eu devo o meu agradecimento a ele por ele ter me subido, me dado a oportunidade de ser um atleta profissional, um jogador profissional do Vasco. Tenho que agradecer por cada coisa que aprendi, com ele eu aprendi a nao ser garoto, aprendi a ser homem, virei homem mais cedo trabalhando com ele. Da primeira vez foi mais a minha subida, eu estava muito alegre e era um garotão e continuava sendo garotão. E nessa segunda passagem dele, ele me fez me tornar mais homem, com 18 anos, ser um atleta de verdade. Só tenho que agradecer".

"Você gosta de jogar videogame? Quando você pega o videogame para jogar, quem são os jogadores que você escolhe para o seu time?

"Gosto, claro. O Neymar, o Mbappé, o Messi, o Cristiano Ronaldo, todos esses no videogame. É maravilhoso jogar comeles, eles são muito bons. Eu jogo mais com o Neymar, com certeza".

Quem são as suas inspirações no futebol?

"Quero ser centrado muito igual o Cristiano Ronaldo porque ele é um profissional de excelência e na alegria, com a bola no pé, o Neymar com certeza. Ele me inspira bastante, tem um futebol alegre, feliz. A minha inspiração e meus ídolos no futebol são o Ronaldo Fenômeno, o Romário e o Neymar. Eu nao vi (Romario jogar) mas acompanhei muito nos vídeos e até sei que no ano que eu nasci, no dia que nasci, ele fez um gol de biquinho e eu virei fã dele porque acompanhei muitos vídeos, o estilo de jogo, acho que é parecido comigo, joga de centroavante, de beirada e ele é um dos meus ídolos".

Três jogadores do passado que se você pudesse escolheria para jogar hoje com você no Vasco?

"Ronaldo Fenomeno, o Romário e o Roberto Dinamite.

Em todo esse seu processo no Vasco, desde que você subiu, quem foram os jogadores que mais te ajudaram nesse processo?

"Leandro Castan, me ajudou muito desde que eu subi, ele é uma pessoa maravilhosa, todos que sobem ele abraça, me dá todo apoio. E eu tenho um cara para a minha vida que é o Felipe Bastos, me ajudou muito, a ser profissional, a crescer, a ter minha responsabilidade. Castan e o Felipe Bastos me ajudaram muito".

O que esperar do Talles Magno do futuro?

"Eu projeto continuar sendo jogador vitrine, continuar sendo esse atleta de futebol alegre, não perder a alegria, ganhar muitos títulos, evoluir cada vez mais para chegar a cada processo na minha vida e poder desfrutar 100% do meu futebol na equipe profissional, continuar evoluindo, ser jogador alegre, driblar, fazer gols e ganhar muitos títulos".

Quais foram os jogos que te marcaram até aqui?

"Um jogo que eu me tornei profissional de verdade foi depois que eu fiz meu primeiro gol, contra o São Paulo, foi um jogo muito bom que saimos com a vitória. Eu fiz o gol, saímos com a vitória e ganhei como o destaque da partida. O outro é do Fortaleza, com certeza, que eu dei aquela carretilha e ficou marcado".

Você tem o sonho de jogar na Europa? Disputar uma Champions League?

"Todo jogador tem o sonho de jogar na Europa, todo jogador tem o sonho de jogar na seleção brasileira, todo jogador tem o sonho de jogar em clubes grandes lá fora, eu também tenho esse sonho, jogar uma Champions, ser campeão de uma Champions. Mas agora é pensar onde eu estou, dar o meu melhor onde estou, até porque estamos precisando cada vez mais melhorar. Mas tenho o sonho com certeza".