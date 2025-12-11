+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Jurgen Klopp, Zinedine Zidane e os sete maiores candidatos a novo técnico do Real Madrid se Xabi Alonso for demitido

Tudo parecia caminhar perfeitamente para Xabi Alonso após a goleada por 4 a 0 sobre o Valencia em casa, no dia 1º de novembro, que representou a 13ª vitória do Real em 14 jogos nos primeiros meses da temporada. Os merengues lideravam LaLiga com cinco pontos de vantagem para o rival Barcelona, derrotado por 2 a 1 no Bernabéu no El Clásico sete dias antes, e estavam com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões.

Desde então, porém, tudo desandou de forma impressionante. O Real venceu apenas dois dos últimos oito jogos e agora aparece quatro pontos atrás do Barça no cenário doméstico e seis atrás do Arsenal, líder no contexto europeu. A derrota por 1 a 0 para um Liverpool em má fase, em Anfield, deu início à queda, e o sinal de alerta aumentou após três empates consecutivos contra Rayo Vallecano, Elche e Girona.

A equipe de Alonso atingiu o fundo do poço no domingo, com uma atuação muito fraca na derrota por 2 a 0 para o Celta de Vigo, diante de sua torcida, o que levou a diretoria a agir. De acordo com o The Athletic, dirigentes importantes do Real, incluindo o presidente Florentino Pérez e o diretor-geral José Ángel Sánchez, realizaram reuniões decisivas sobre o futuro de Alonso e concluíram que o treinador “não tem uma boa conexão com uma parte significativa do vestiário”. Há a percepção de que alguns jogadores têm dificuldade em assimilar suas ideias táticas, enquanto um desentendimento bastante falado com Vinícius Júnior acabou gerando um ruído extra nos bastidores, inclusive com especulações de transferências surgindo.

O elenco até demonstrou apoio a Alonso na partida mais recente, exibindo entrega e intensidade ofensiva durante a visita do Manchester City à capital espanhola, na quarta-feira. No entanto, foi o City quem saiu vencedor por 2 a 1, e vaias ecoaram das arquibancadas do Bernabéu após o apito final, direcionadas ao treinador.

Alonso é um técnico moderno, que precisa de tempo para implantar uma identidade, mas esse luxo raramente existe no Real. Se a irregularidade persistir, mudanças parecem inevitáveis, e já há sete nomes cotados para substituí-lo. A GOAL analisa os principais candidatos abaixo...

  • Presentation Of Jürgen Klopp As Head Of Global Soccer Red BullGetty Images Sport

    Jurgen Klopp

    Jurgen Klopp decidiu se afastar do trabalho à beira do campo após encerrar sua marcante passagem de nove anos pelo Liverpool ao fim da temporada 2023/24 e, desde então, assumiu o cargo de diretor global de futebol do Grupo Red Bull. Em entrevista ao The Athletic, em setembro, o carismático alemão falou sobre a nova fase da vida e, ao ser questionado se sua trajetória como treinador havia chegado ao fim, afirmou: “É o que eu penso. Mas nunca se sabe. Tenho 58 anos. Se eu voltasse aos 65, todos diriam: ‘Você disse que nunca mais faria isso’. Não sinto falta de nada”.

    No entanto, sua posição parece ter ficado um pouco mais flexível no mês passado, quando descreveu um possível retorno ao Liverpool como “teoricamente possível”. Em abril, Klopp já havia sido citado como opção para o Real ao lado de Alonso, quando surgiram rumores sobre a saída de Carlo Ancelotti, mas o The Telegraph informou que ele esperaria até o meio do ano seguinte para decidir sobre novas oportunidades.

    Agora, porém, o El Mundo afirma que o Real está disposto a testar a convicção de Klopp. Ele seria um dos favoritos caso Alonso seja demitido e, sem dúvida, tem personalidade e experiência para promover uma resposta imediata. Seu futebol intenso e agressivo certamente agradaria à torcida madridista, mas suas motivações ainda são incertas, o que faz desse cenário mais um sonho do que uma possibilidade concreta neste momento.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-DORTMUND-REAL MADRIDAFP

    Zinedine Zidane

    Zinedine Zidane é um dos maiores jogadores e treinadores da história do Bernabéu, motivo pelo qual seu nome sempre surge quando se fala em mudanças no comando técnico do Real. O The Athletic afirma que Florentino Pérez ainda mantém grande “confiança e carinho” por Zidane, responsável por três títulos consecutivos da Champions League em sua primeira passagem como técnico.

    O presidente já o trouxe de volta uma vez, em março de 2019, em um contexto semelhante de crise, após as passagens frustradas de Julen Lopetegui e Santiago Solari. Zidane conquistou o título de LaLiga em 2019/20, mas pediu demissão ao fim da temporada seguinte e está sem clube desde então.

    Zidane é um treinador versátil, que combina solidez defensiva com qualidade ofensiva e sabe extrair o melhor de jogadores de nível mundial, assim como Ancelotti. No entanto, é um segredo que todo mundo sabe no futebol que ele aguarda a oportunidade de assumir a seleção francesa. Com Didier Deschamps previsto para deixar o cargo após a Copa do Mundo de 2026, a expectativa é que Zidane seja preparado para liderar uma nova era dos Bleus. Seria uma grande surpresa se ele mudasse de planos agora, especialmente para assumir um Real em crise de confiança e afetado por várias lesões.

  • Manchester City v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Andoni Iraola

    Em fevereiro, o Daily Mail afirmou que o Real havia identificado Andoni Iraola como um dos principais candidatos para suceder Ancelotti. Iraola já trabalhou em Madri pelo Rayo Vallecano, clube que levou da Segunda Divisão ao 11º lugar em LaLiga e às semifinais da Copa do Rei.

    O Bournemouth apostou em sua reputação como um dos treinadores mais promissores da Europa ao oferecer um contrato de dois anos em junho de 2023, e desde então ele só reforçou esse status. Os Cherries agora brigam por uma vaga em competições europeias graças ao modelo ofensivo de Iraola, baseado em pressão alta e passes verticais, tornando a equipe competitiva até contra os principais times da Premier League.

    O consenso é que Iraola não demorará a dar um salto maior na carreira. Aos 43 anos, ele superou expectativas tanto em LaLiga quanto na Premier League, e o interesse do Real provavelmente aumentou nos últimos meses. O Bernabéu é um ambiente de pressão extrema, mas Iraola demonstra a tranquilidade necessária para lidar com isso e não teria receio de assumir riscos para tirar o time da má fase.

  • Marcelino Garcia Toral Villarrealgetty

    Marcelino

    Se o Real optar por olhar mais de perto o mercado interno, um nome se destaca em LaLiga: Marcelino García Toral. Graças à sua abordagem disciplinada, o Villarreal ocupa atualmente a terceira colocação do campeonato, cinco pontos atrás do Barcelona, com um jogo a menos, e há uma crença real na província de Castellón de que o time pode brigar pelo título.

    O Villarreal tem, no momento, a melhor defesa de LaLiga. O compacto 4-4-2 de Marcelino força os adversários a jogarem pelos lados e é extremamente perigoso nos contra-ataques, com muita velocidade e inteligência no terço final. O treinador espanhol, de 60 anos, assumiu um elenco que estava apenas em 14º lugar quando retornou ao El Madrigal para sua segunda passagem, em novembro de 2023, e transformou o desempenho da equipe de forma notável. A quinta colocação na última temporada recolocou o clube na Champions League.

    O Submarino Amarelo tem encontrado dificuldades na principal competição europeia, o que poderia pesar contra Marcelino caso o Real o considere seriamente. Ainda assim, apenas Alonso, Hansi Flick, Diego Simeone e Manuel Pellegrini apresentam currículos mais fortes entre os técnicos que atuam atualmente na Espanha. Marcelino levou o Villarreal às semifinais da Europa League em sua primeira passagem, conquistou a Copa do Rei com o Valencia em 2018/19 e chegou à final do torneio mais duas vezes com o Athletic Club.

    Caso o Villarreal consiga se colocar à frente do Real como principal concorrente do Barça pelo título, Florentino Pérez pode concluir que Marcelino é o nome certo para devolver a hegemonia nacional ao Bernabéu.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-ATALANTAAFP

    Roberto De Zerbi

    Roberto De Zerbi já foi ligado ao Real após comandar a histórica campanha do Brighton em 2022/23. Os Seagulls terminaram a Premier League em sexto lugar e se classificaram pela primeira vez para a Liga Europa, recebendo muitos elogios pelo estilo de jogo elaborado, no qual De Zerbi exige que a equipe saia jogando desde a defesa para atrair a pressão adversária e, em seguida, rompa as linhas com passes rápidos e verticais.

    O italiano deixou o Amex Stadium em maio de 2024 antes de assumir o Olympique de Marseille, onde também já causou grande impacto. Ele levou o clube francês do oitavo para o segundo lugar em sua primeira temporada completa, garantindo vaga na Champions League, além de tomar decisões ousadas no mercado que deram resultado, como as contratações de Mason Greenwood, Adrien Rabiot e Pierre-Emile Hojbjerg.

    Não seria surpresa se De Zerbi voltasse a entrar no radar do Real. Ele é uma opção atraente pela intensidade, paixão e convicção com que trabalha. No entanto, seria a aposta mais arriscada desta lista, já que não hesita em criticar publicamente jogadores ou dirigentes quando considera o desempenho abaixo do esperado e costuma se envolver em polêmicas à beira do campo. Isso ajuda a explicar por que nunca permaneceu mais de três anos em um mesmo clube, além de indicar que talvez não traga a estabilidade de que o Real necessita.

  • "Dune: Part 2" Madrid PremiereGetty Images Entertainment

    Álvaro Arbeloa

    O The Athletic também informou que o Real pode optar por uma solução interna, em vez de investir pesado em outro treinador de renome. Álvaro Arbeloa é “muito bem avaliado” para assumir o time principal, após passar a comandar o Castilla em maio, substituindo o ídolo Raúl.

    Ex-zagueiro de Liverpool e Real, Arbeloa retornou ao Bernabéu em 2020 como treinador do sub-14 e foi galgando degraus até ser cogitado para substituir Ancelotti em maio. Agora, sua candidatura ganha ainda mais força, com o Castilla ocupando a quarta posição da terceira divisão espanhola e na briga pelo acesso, embora ele tenha buscado reproduzir no time B o esquema 4-3-3 característico de Alonso.

    Alguns apontam a falta de um “plano B” em seu trabalho, além de certa dificuldade do Castilla para ser mais incisivo no ataque em comparação com os rivais. Ainda assim, aos 42 anos, Arbeloa conhece o clube como poucos, e promovê-lo causaria poucas mudanças bruscas neste momento crucial da temporada, além de abrir espaço para a integração de novos talentos da base.

  • Crystal Palace FC v AZ Alkmaar - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Oliver Glasner

    Se o Real busca um treinador entusiasmado, que supera expectativas e trabalha minuciosamente os detalhes para alcançar resultados, Oliver Glasner é um nome a ser considerado. Sob o comando do intenso técnico austríaco, o Eintracht Frankfurt conquistou a Liga Europa, chegou às oitavas de final da Champions League e à final da Copa da Alemanha. Desde que assumiu o Crystal Palace, em fevereiro de 2024, ele acumulou novos feitos expressivos.

    Os Eagles brigavam contra o rebaixamento quando Glasner chegou, mas terminaram a temporada em 10º lugar e, em 2024/25, conquistaram o primeiro grande título de sua história, a FA Cup, derrotando o Manchester City na final. Meticuloso, Glasner utiliza um sistema em 3-4-2-1, no qual os zagueiros avançam para o meio-campo para criar superioridade numérica, enquanto os alas disparam pelos lados assim que a bola é recuperada. O modelo tem rendido frutos, com o Palace atuando muito acima de suas expectativas.

    Mesmo convivendo com compromissos na Conference League e com um elenco castigado por lesões — que, para sua frustração, não foi reforçado de forma suficiente na janela do meio do ano —, o time ocupa a quarta posição da Premier League após 15 jogos da temporada atual. O treinador de 51 anos dificilmente permanecerá por muito mais tempo em Selhurst Park se não receber as condições para seguir evoluindo, e grandes clubes do continente europeu estariam atentos à sua situação.

    O salto do Palace para o Real seria enorme, mas Glasner é do tipo que encara desafios gigantes de frente. Seria fascinante observar o que ele poderia fazer com um elenco recheado de estrelas.

