Acompanhe por aqui tudo o que envolve a grande final do futebol feminino, com a disputa pela medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio 2020 entre Suécia e Canadá.

A bola rola a partir das 9h desta sexta (6), horário de Brasíla - veja quem vai transmitir e onde assistir à decisão.

Será que as algozes do Brasil serão as campeãs? Ou as europeias vão subir o pódio pela primeira vez na história?