Tabela da Euro 2020: onde assistir e quais são os jogos de hoje?

Principal torneio de seleções europeias já começou e aqui na Goal você confere onde assistir as partidas

A Eurocopa já começou. O torneio que reune 24 seleções europeias ainda está na fase de grupos, mas grandes emoções são esperadas para conhecermos todos os classificados para a as oitavas de final da competição. São seis grupos com quatro seleções cada. As duas primeiras de cada chave avançam para o mata-mata, além das quatro melhores terceiras colocadas.

O torneio, conhecido por muitos como a "Copa do Mundo sem Brasil e Argentina", atrai a atenção de muitos brasileiros, seja daqueles que amam o esporte, daqueles que querem acompanhar as grandes estrelas ou das grandes colônias de estrangeiros reunidas por todo território brasileiro.

Pensando em cada torcedor, a Goal preparou uma lista com as transmissões de cada uma das partidas, para você saber onde acompanhar os jogos da Euro 2020.

Jogos de sábado, 12 de junho de 2021, da Euro 2020

JOGO ESTÁDIO (PAÍS) HORÁRIO (DE BRASÍLIA) TRANSMISSÃO INTERNET País de Gales x Suíça Olímpico de Baku (AZE) 10h SporTV Tempo Real Dinamarca x Finlândia Parken Stadium (DIN) 13h SporTV Tempo Real Bélgica x Rússia São Petersburgo (RUS) 16h SporTV Tempo Real

Jogos de domingo, 13 de junho de 2021, da Euro 2020