Sylvinho no Corinthians: como o novo técnico chega ao clube onde já fez história

Ex-jogador e ex-auxiliar do Timão, o novo treinador chega para ocupar a vaga que era de Vagner Mancini

Depois das negativas de Renato Gaúcho e Diego Aguirre, o Corinthians acertou a contratação de seu novo técnico. Sylvinho será o substituto de Vagner Mancini nesta temporada e volta para o clube onde viveu grandes histórias no futebol brasileiro. O seu contrato será válido até o fim de 2022.

Ex-jogador do Corinthians, clube que defendeu entre 1994 e 1999 e onde conquistou vários títulos, Sylvinho também foi auxiliar-técnico no clube paulista. Entre 2013 e 2014, ele trabalhou ao lado de Tite e Mano Menezes no clube. Sylvinho também foi auxiliar de Tite na seleção brasileira, depois de uma passagem no staff da Inter de Milão, e chegou a ser anunciado como treinador para a equipe olímpica em 2019, mas não chegou a permanecer no cargo depois de ter aceitado uma proposta para comandar o Lyon, na França.

Passagem relâmpago pela Ligue 1

(Foto: Getty Images)

A sua primeira oportunidade como treinador de um time principal já veio na Europa, quando esteve à frente do Lyon. A experiência, contudo, não foi um sucesso e durou apenas os dois primeiros meses da temporada 2019-20.

O Corinthians informa que Sylvinho está #FechadoComOTimão e será o técnico da equipe profissional.



Após experiências e aperfeiçoamento em comissões técnicas da Europa e da CBF, ele volta ao clube que o revelou como lateral. Bem-vindo!#ModernoÉSerCorinthians pic.twitter.com/RLzO0gyO6n — Corinthians (@Corinthians) May 23, 2021

Sylvinho foi demitido do Lyon após 11 jogos e apenas três vitórias (quatro empates e o mesmo número de derrotas). Desde então, o ex-lateral estava sem clube. Em seu retorno ao Corinthians, o desafio é dar estabilidade e melhorar o desempenho de uma equipe que vinha apresentando muita irregularidade sob o comando de Vagner Mancini.

Como jogador, Sylvinho conquistou três campeonatos paulistas (1995, 1997 e 1999), uma Copa do Brasil (1995) e um Brasileirão (1998).