Suspensão e multa... A Federação Asiática impõe punição severa ao craque do Al-Ahly

A Confederação Asiática de Futebol (AFC) desferiu um duro golpe a uma das estrelas do Al-Ahli saudita, com uma punição severa em decorrência dos acontecimentos da final da Liga dos Campeões da Ásia contra o Machida japonês.

O Al-Ahli conquistou o título asiático pela segunda vez consecutiva, ao derrotar o campeão japonês por 1 a 0, com gol de Feras Al-Buraikan.

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Durante a partida, Zakaria Hawsawi, lateral-esquerdo, foi expulso aos 68 minutos do segundo tempo, após agredir fisicamente um jogador da equipe japonesa.

Com base nisso, a Confederação Asiática de Futebol anunciou a suspensão de Zakaria Hawsawi por três partidas na próxima edição do torneio, além de uma multa de US$ 2.000.

A decisão foi um choque para Zakaria Hawsawi, poucos dias após sua exclusão da lista da seleção saudita que disputará a Copa do Mundo de 2026.