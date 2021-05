Surto de Covid-19 vai desfalcar Grêmio no Brasileirão e Copa do Brasil

Nomes importantes do elenco testaram positivo para Covid; clube já confirmou os resultados

Um surto de Covid-19 desfalcará o Grêmio nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e nos dois primeiros jogos na Copa do Brasil. Na última quinta-feira, jogadores, membros da comissão técnica e os funcionários que frequentam o CT Luiz Carvalho, realizaram uma bateria de testes antígenos (testes rápidos) para o vírus, onde foi diagnosticado que quatro jogadores e dois membros da comissão técnica teriam testado positivo.

Os atletas que apresentaram o resultado positivo foram os atacantes Diego Souza, Ferreira e Luiz Fernando, além do lateral direito Rafinha. Na comissão técnica quem teria testado positivo foram o técnico Tiago Nunes e o preparador de goleiros Mauri Lima.

Nesta sexta-feira, foram realizados novos testes, desta vez no modo PCR, que é o mais eficaz em relação ao resultado e o que também é o exigido no protocolo de saúde da CBF. Os resultados do PCR confirmaram os positivos de Diego Souza, Ferreira, Luiz Fernando, Rafinha e Mauri Lima.

Diego Souza e Ferreira são dois dos jogadores cujo teste deu resultado positivo (FOTO: Getty Images)

O Grêmio, inclusive, já divulgou um comunicado oficial explicando o quadro clínico dos jogadores e dos membros da comissão técnica.

Comunicado Oficial: Grêmio informa resultados positivos para o Coronavírus. https://t.co/hp1dyj6Cbc — Grêmio FBPA (@Gremio) May 28, 2021

Com os resultados confirmado, todos terão que cumprir quarentena de 15 dias afastados das atividades até um novo teste apresentar resultado negativo para Covid-19. A quarentena começa no dia que saiu o resultado testando positivo para o vírus.

Com isto, o Grêmio ficará desfalcado nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, contra Ceará, Flamengo e Athlético-PR, além da Copa do Brasil, nos dois jogos contra o Brasiliense, na próxima quarta-feira, na Arena, e no dia 10/06 em Brasília.

Diego Souza também testou positivo em 2020

Em maio de 2020, Diego Souza também testou positivo para Covid-19. O Grêmio confirmou a notícia, na época, por meio de um comunicado oficial. O fato ocorreu na reapresentação dos jogadores após a pausa do futebol: o atacante nem chegou a viajar para Porto Alegre em um primeiro momento e fez a quarentena na cidade do Rio de Janeiro.