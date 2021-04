Chegada de Tiago Nunes ao Grêmio faz clube mudar de rota para 2021

O novo treinador vem com um plano diferente de Renato Portaluppi, que queria contratações

A manifestação do técnico gremista Tiago Nunes durante a sua apresentação oficial deixou claro que o Grêmio, em um curto espaço de tempo, mudou completamente os planos para a temporada de 2021.

Se antes, com o técnico Renato Portaluppi, a ideia dos dirigentes era de contratar atletas consagrados, como o volante Rafael Carioca, o meia Douglas Costa e o atacante Borré, a realidade agora, com o novo treinador, é completamente oposta. A ordem agora é aproveitar ao máximo os atletas que são formados pelo clube.

“Estamos avaliando cuidadosamente este processo de contratação, até porque penso que o primeiro mercado tem que ser o do próprio clube. Então temos que ter um olhar carinhoso com os atletas que já estão aqui. Ai, dentro das circunstâncias de mercado, do que for favorável para a direção, e as situações pontuais que possam surgir, após este diagnóstico, a gente vai elencar alguma situação pontual de contratação”, destacou o novo técnico gremista Tiago Nunes.

É bem verdade que a eliminação precoce na Libertadores da América contribuiu bastante para esta mudança radical de rota. O objetivo principal na temporada passou a ser o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Até a estreia nestas competições, o técnico Tiago Nunes terá tempo suficiente para diagnosticar o que o Grêmio precisa para obter resultados positivos.

“Tempo é algo muito complicado da gente mensurar, estamos falando de comportamento humano, então a gente tem que ir avaliando diariamente. As minhas ideias de jogo são semelhantes com o que o Grêmio já desenvolve, eu tenho na minha mente uma equipe muito agressiva, muito competitiva e que vença duelos e quem tem levado constantemente o Grêmio a disputa de títulos”, disse Tiago Nunes.

Adversário na Copa do Brasil

No sorteio realizado nesta sexta-feira (23) o Grêmio descobriu que o seu primeiro adversário na Copa do Brasil será o Brasiliense. Com o primeiro jogo sendo na Arena Gremista e a partida de volta em Brasília. É bem provável que até lá Tiago Nunes já saiba do que precisa para tentar formar um time competitivo e na briga por títulos.