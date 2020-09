Surto de Covid-19 deixa Flamengo sem médico e com dois fisioterapeutas no banco

Rubro-Negro confirmou mais dois casos nesta terça-feira, entre eles o chefe do departamento médico, Márcio Tannure

Depois de confirmar sete casos de Covid-19 entre os jogadores, o teve mais dois infectados anunciados nesta terça-feira (22), dia do jogo contra o -EQU pela : o médico que acompanha a delegação no , Márcio Tannure, e Juan, integrante do departamento de futebol do clube, testaram positivo para o novo coronavírus. O clube, por sua vez, já informou que a dupla apresenta sintomas e está isolada.

Sem seu médico, o Flamengo terá no banco de reservas, para o jogo desta noite, diante do , dois fisioterapeutas, Fabiano Bastos e Eduardo Calçada. Em contato com a assessoria de imprensa da Conmebol, foi informado à reportagem da Goal que os médicos da confederação (dois por jogo) darão todo o suporte necessário ao time rubro-negro durante a partida.

A Conmebol tem dois médicos em cada partida. Eles darão suporte necessário. Além disso, o #Flamengo informo que terá dois fisioterapeutas no banco de reservas. @GoalBR — Raisa Simplicio (@simpraisa) September 22, 2020

Márcio Tannure e Juan se juntam a Diego Ribas, Bruno Henrique, Michael, Vitinho, Filipe Luís, Maurício Isla e Matheusinho, como os contaminados do Flamengo durante estadia da delegação no Equador.

Com os desfalques, o técnico Domènec Torrent mandou chamar quatro "reforços" para o jogo desta terça-feira (22), João Lucas, Natan, Guilherme Bala e Rodrigo Muniz, no entanto, ainda não chegaram no Equador.

O Flamengo encara o Barcelona de Guayaquil nesta terça a partir das 19h15 (de Brasília), em jogo válido pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores: com seis pontos, o é o vice-líder, atrás do Independiente Del Valle, com 9.