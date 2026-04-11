Surpresa... Schlueterbeck pode se transferir para o Real Madrid, apesar da renovação do contrato!

Apesar de ter assinado um novo contrato com o Borussia Dortmund, o jogador da seleção alemã Nico Schlotterbeck mantém as portas abertas para uma transferência para um dos grandes clubes da Europa, segundo uma reportagem.

De acordo com o jornal alemão “Bild”, o novo contrato de Schlotterbeck inclui algumas cláusulas, sendo a mais notável uma cláusula de rescisão relativamente baixa, que varia entre 50 e 60 milhões de euros, o que torna sua saída uma possibilidade.

O jornal acrescentou que o jogador tem como alvo clubes como Bayern de Munique e Real Madrid, entre suas possíveis opções no futuro.

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O Borussia Dortmund anunciou recentemente a renovação do contrato do zagueiro alemão (26 anos) até 2031, no momento em que reportagens da imprensa o ligavam a uma possível transferência para o Real Madrid durante a próxima janela de transferências de verão.

Vale lembrar que o jogador chegou ao Dortmund vindo do Freiburg no verão de 2022 e, desde então, tornou-se um dos pilares da equipe, tendo disputado 155 partidas oficiais com os “Leões do Festival”, nas quais marcou 10 gols e deu 18 assistências, além de ter disputado 25 partidas pela seleção alemã.