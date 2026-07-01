Surpresa... Rooney: Harry Kane não merecia o pênalti contra o Congo

Wayne Rooney, lenda do Manchester United e da seleção da Inglaterra, causou uma grande surpresa ao afirmar que Harry Kane, atacante dos “Três Leões”, não merecia o pênalti contra a República Democrática do Congo.
A seleção inglesa enfrentou a congolesa nesta quarta-feira, no estádio de Atlanta, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
Nos últimos minutos do primeiro tempo, Harry Kane reclamou um pênalti, alegando ter sido derrubado por Lionel Mpasi, goleiro da seleção da República Democrática do Congo, dentro da área.
A decisão do árbitro jordaniano Adham Makhadmeh de não marcar pênalti naquela jogada provocou indignação entre a torcida inglesa, que considerou a falta evidente; no entanto, essa não foi a opinião de Rooney.
Em declarações à BBC, Rooney disse: “Acho que ele (Harry Kane) tropeçou sozinho e saltou em direção ao goleiro”.
E acrescentou: “Sim, houve contato, mas isso aconteceu porque ele saltou em direção ao goleiro com os dois pés; acho que, provavelmente, não foi pênalti”.