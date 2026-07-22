Surpresa... Quarteto do Barcelona opõe-se à contratação de Julián Álvarez

Um relatório da imprensa revelou, esta quarta-feira, uma surpresa relativa ao possível negócio da transferência do argentino Julián Álvarez, estrela do Atlético de Madrid, para o Barcelona, durante o atual mercado de verão.

Na noite do último domingo, Julián Álvarez defrontou vários dos seus companheiros do Atlético de Madrid na final do Mundial de 2026, tendo "a Aranha" também jogado contra alguns dos jogadores aos quais se poderá juntar no Barcelona caso a sua transferência se concretize, algo que continua por confirmar.

Apesar de ter manifestado publicamente o seu desejo de deixar o Atlético e juntar-se ao seu clube preferido, o Barcelona, o seu clube continua a bloquear a sua transferência. E o Atlético de Madrid reafirma a sua posição com firmeza, assegurando a todos que não venderá o seu avançado, sobretudo ao Barcelona.

A 17 de julho, o diretor executivo Miguel Ángel Gil Marín confirmou esta posição de forma categórica.

E no Barcelona, alguns não veriam com maus olhos que as coisas ficassem como estão. Foi o que noticiou o jornal catalão "El Nacional" esta quarta-feira. O jornal revelou que vários jogadores do Barcelona não estão entusiasmados com a contratação de Julián Álvarez.

Isto contrasta fortemente com as informações publicadas pelo jornal espanhol "Sport" no final do passado mês de junho, quando este assegurou que os jogadores do Barcelona ficaram agradavelmente surpreendidos com o aparecimento mediático do jogador argentino, uma vez que o veem como um reforço valioso para a equipa.

Mas o "El Nacional" apresenta um ponto de vista diferente, garantindo que não há consenso quanto à sua chegada. Concretamente, parece que quatro jogadores do Barcelona não estão entusiasmados com a sua contratação.

Há Ferran Torres, que considera ser perfeitamente capaz de ser titular.

Torres sente o orgulho ferido e pondera seriamente juntar-se ao Paris Saint-Germain neste verão.

E há Gavi e Pedri, uma vez que o jornal assegurou que também eles não estão entusiasmados. São próximos de Ferran, com quem mantêm uma boa relação, e não veriam com bons olhos a contratação de "a Aranha". Por fim, é também mencionado o nome de Raphinha. O brasileiro considera que o clube, depois de já ter contratado Anthony Gordon e Karim Adeyemi, não precisa de gastar 150 milhões de euros com Julián Álvarez.

Esta é também a opinião de alguns membros da direção desportiva. Segundo o jornal catalão, Deco, o diretor desportivo, e Hansi Flick, o treinador, consideram que o preço do jogador é exagerado e que seria melhor investir num jogador menos dispendioso. Não é essa, porém, a opinião de Joan Laporta, presidente do Barça, que fez de Julián Álvarez a sua prioridade.