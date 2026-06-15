Surpresa... O Real Madrid enche os cofres do Barcelona

O Real Madrid se prepara para encher os cofres do seu rival tradicional, o Barcelona, com uma quantia que pode chegar a 1,35 milhão de euros.

Isso se deve ao lateral Marc Cucurella, formado na La Masia, com quem o Real Madrid anunciou a assinatura de um contrato de longo prazo até 2032.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que Cucurella passou seis anos nas categorias de base do clube catalão e, agora, o Barça receberá uma parte do valor de sua transferência para o Real Madrid.

O Barça tem direito a receber uma quantia financeira em contrapartida pelos direitos de formação do jogador, de acordo com o que estipula o “Mecanismo de Solidariedade” da FIFA, pelo qual 5% do valor de qualquer transação de transferência são distribuídos proporcionalmente entre todos os clubes que contribuíram para a formação do jogador entre os 12 e os 23 anos.

De acordo com esse mecanismo, os clubes recebem 0,25% do valor da transação por cada ano de formação entre os 12 e os 15 anos, enquanto a porcentagem sobe para 0,5% ao ano para as idades entre 16 e 23 anos.

Com base nessas regras, o Barcelona deveria receber 1,35 milhão de euros pela transferência de Cocorela para o Real Madrid.

Esse valor equivale a 2,5% do valor total da transação, considerando que o preço final da transferência é de 55 milhões de euros.

Caso as variáveis e bônus previstos no contrato sejam cumpridos, o valor que entrará nos cofres do clube catalão poderá aumentar.