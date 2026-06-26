Surpresa na escalação da Espanha para o confronto contra o Uruguai

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, e seu homólogo uruguaio, Marcelo Bielsa, divulgaram as escalações titulares para o aguardado confronto na Copa do Mundo de 2026.

De la Fuente fez duas alterações na escalação que goleou a Arábia Saudita na rodada anterior: Marcos Llorente voltou a ocupar a lateral-direita no lugar de Pedro Porro, enquanto Mikel Merino substituiu Dani Olmo na posição de meia-armador.

A ausência de Olmo da escalação titular é surpreendente, especialmente em um confronto em que se espera que o Uruguai adote um esquema defensivo, o que torna a decisão questionável, apesar da intenção do técnico de dar a Merino a oportunidade de recuperar seu nível de jogo.

A escalação da Espanha foi a seguinte:

Goleiro: Unai Simón

Defesa: Yurente, Kubarsi, Laporte, Cocorela

Meio-campo: Rodri, Pedri, Mikel Merino

Ataque: Lamine Yamal, Baena, Oyarzabal

Por sua vez, Marcelo Bielsa optou por fazer uma única alteração na escalação que enfrentou Cabo Verde, colocando Darwin Núñez no ataque no lugar de Fede Vinas, mantendo o restante dos titulares.

A escalação do Uruguai foi a seguinte:

Goleiro: Muslera

Defesa: Varela, Cáceres, Oliveira, Sanabria

Meio-campo: Valverde, Ogarti, Bentancur

Ataque: Canopio, Darwin Núñez, Maxi Araújo