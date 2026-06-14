Surpresa... Gigante europeu dá o primeiro passo para contratar Ayub Bouadi

Uma reportagem revelou uma grande surpresa que abala o futuro do jovem astro marroquino Ayoub Bouadi, que chamou a atenção na partida dos Leões do Atlante contra o Brasil ontem, na estreia de ambas as seleções na Copa do Mundo de 2026.

O meio-campista de 18 anos dominou o jogo, e esse desempenho excepcional reacendeu a polêmica sobre seu futuro no Lille, já que grandes clubes como Paris Saint-Germain, Arsenal e Real Madrid disputam sua contratação.

Mas antes de seu brilho ontem, um gigante europeu já havia de olho no jovem jogador e dado um passo para contratar a jovem estrela marroquina.

Fontes exclusivas do site francês “Foot Mercato” informaram que olheiros do Liverpool viajaram ao MetLife Stadium, em Nova York, especialmente para assistir Ayoub Bouadi em ação.

Não há dúvida de que a diretoria dos Reds ficou impressionada com o que viu na noite de sábado, e o jogador está mais cobiçado do que nunca.

E o site francês concluiu: “Uma coisa é certa: Ayoub Bouadi será uma figura central no mercado de transferências do Liverpool”.