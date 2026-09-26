Surpresa financeira no Barcelona

Ferran Olivé, vice-presidente econômico do Barcelona, afirmou que o clube catalão será obrigado a vender jogadores caso queira fazer novas contratações na janela de transferências de inverno, em janeiro próximo.

O site Tribuna reproduziu as declarações de Olivé ao programa "Que t'hi jugues", da rádio catalã RAC1, na qual ele confirmou que a situação financeira do clube melhorou, mas que ainda é insuficiente para permitir contratações sem antes vender jogadores. A equipe do técnico Hansi Flick parece estar em um nível excelente, e o Barcelona confia em não precisar recorrer ao mercado de janeiro.

O Barcelona venceu todas as oito partidas que disputou nesta temporada, além de contar em seu elenco com dois jogadores para cada posição.

O plano de Laporta

O dirigente catalão também destacou que já está trabalhando na elaboração do orçamento da próxima temporada, e que a ideia da diretoria do presidente Joan Laporta é recuperar o valor patrimonial líquido neutro (ou seja, que o clube não tenha um saldo negativo nem tenha superávit) até 2030.

Olivé explicou: "Nossos indicadores eram negativos e levamos cinco anos para chegar à base 1-1. Não foi fácil".

A importância do Spotify Camp Nou

O dirigente catalão repassou os principais pontos da assembleia geral ordinária realizada no último sábado e a situação financeira do clube azul-grená, e disse: "Para que a equipe funcione, é preciso fornecer as ferramentas. Trata-se de vencer. Quando chegamos, o combustível (financeiro) estava faltando".

E apontou a maior preocupação atual do clube, dizendo: "O que me preocupa, como prioridade máxima, é concluir o que falta no Spotify Camp Nou. Com a conclusão da obra do estádio e com a equipe funcionando bem, aumentará o número de patrocinadores e venderemos mais nas lojas. É um ciclo. Por isso pedimos aos sócios que aumentassem o limite de financiamento, porque ele é a pedra angular do projeto".

O vice-presidente enfatizou de forma especial a importância econômica que o Spotify Camp Nou representará, dizendo: "Quando o estudo foi feito e os investidores entraram, calculou-se que as receitas ficariam em torno de 350 a 375 milhões de euros. Achávamos que teríamos mais dificuldades para vender os assentos VIP, mas eles foram vendidos quase por completo".

E acrescentou: "O sucesso foi enorme. Espera-se que as receitas fiquem na faixa de 425 a 450 milhões de euros".