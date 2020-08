Cássio ou Volpi? De quem foi a pior falha em São Paulo x Corinthians?

Goleiros foram mal no lance dos gols de Hernanes e de Ramiro no clássico deste domingo no Morumbi

O se deu melhor e venceu o Corinthians por 2 a 1 , neste domingo, no Morumbi, mas o clássico ficou marcado pelos gols que Cássio e Tiago Volpi levaram em bolas teoricamente defensáveis.

O primeiro a falhar foi o goleiro alvinegro, que aos 13 minutos de jogo não conseguiu segurar um chute com efeito, mas no meio do gol, de Hernanes em cobrança de falta.

"Muito feliz pela batida. Desde meu retorno, ainda não tinha feito gol no Morumbi, e ainda mais contra o . Consegui bater bem na bola e enganar o Cássio", comentou o meia na saída para o intervalo.

Com o clássico sem público, Cássio pôde escapar das provocações da torcida tricolor no Morumbi - mas não de críticas nas redes sociais.

Só que não demoraria muito para o foco mudar para Tiago Volpi, que não conseguiu defender um chute fraco de Ramiro aos 35 minutos da etapa inicial e evitar o empate dos visitantes.

Importante ressaltar que tanto Cássio quanto Volpi foram bem em outros lances do clássico quanto exigidos. O goleiro corintiano também não teve culpa quanto Brenner, livre de marcação, fez o gol do triunfo tricolor já nos acréscimos do segundo tempo.

Para completar, a própria trajetória de ambos pelos clubes fez muita gente "passar pano" pelas falhas da manhã deste domingo.

O curioso é que a rodada também foi ruim para o goleiro de mais um integrante do Trio de Ferro da capital paulista. No sábado, Weverton saiu muito mal do gol e Marco Antônio fez o gol do no empate por 1 a 1 com o Palmeiras em Salvador.