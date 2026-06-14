A seleção australiana começou sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 de forma impecável, após causar uma das surpresas da primeira rodada ao derrotar a Turquia por 2 a 0, na partida que as colocou frente a frente no Grupo 4.

Os “Cangurus” conquistaram seus primeiros três pontos no torneio, colocando-se logo no início na disputa pela classificação, enquanto a seleção turca sofreu um duro golpe em sua estreia na Copa do Mundo após um longo período de ausência das finais.

Com isso, a seleção australiana ocupa a segunda posição no grupo, atrás da líder Estados Unidos apenas no saldo de gols, enquanto a Turquia, sem pontos, fica na terceira posição.

Apesar do domínio turco sobre o jogo durante a maior parte do primeiro tempo, a eficácia ficou por conta da Austrália.

Arda Güler ameaçou o gol logo no início, após uma bela jogada em conjunto com o capitão Orkun Kokçu, antes de desperdiçar mais de uma chance perigosa, em meio ao brilhantismo do jovem goleiro Patrick Beach.

Contrariando o andamento da partida, a Austrália conseguiu abrir o placar aos 29 minutos, quando Paul Okon-Engstler lançou uma bola longa por trás da defesa. Nestori Iranconda partiu em direção à bola, driblou os zagueiros com habilidade e chutou rasteiro, mandando a bola para o fundo da rede, tornando-se o jogador mais jovem a marcar pela Austrália na história de suas participações na Copa do Mundo.



O técnico Vincenzo Montella colocou o ponta Kenan Yildiz em campo no início do segundo tempo em busca da virada, e a seleção turca continuou pressionando, mas o goleiro Beach manteve o brilhantismo e defendeu várias tentativas perigosas.

Enquanto a Turquia buscava o empate, a seleção australiana desferiu o golpe fatal aos 75 minutos, depois que Connor Metcalf avançou com a bola e chutou com força de fora da área, mandando a bola no canto inferior do gol, marcando o segundo gol.

O goleiro Patrick Beech continuou a apresentar uma atuação excepcional até o apito final, defendendo oito chutes durante a partida, incluindo uma chance clara de Karim Aktörkoglu, levando a seleção de seu país a uma vitória valiosa e merecida.

Com essa vitória, a seleção da Austrália chega ao próximo confronto contra os Estados Unidos com o moral em alta, enquanto a seleção da Turquia terá que se recuperar rapidamente quando enfrentar o Paraguai na segunda rodada da fase de grupos.



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