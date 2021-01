Fifa ameaça banir da Copa do Mundo jogadores que participarem de "Superliga"

Entidade máxima do futebol coloca em cheque a participação de jogadores em torneios como Eurocopa e Copa América em caso de apoio à Superliga

Nesta quinta-feira (21), a Fifa se mostrou contra a criação da Superliga Europeia que a Associação dos Clubes Europeus estava tentando promover através de alguns dos principais clubes do mundo. Para isso, Gianni Infantino, presidente da entidade, com apoio das confederações de futebol de cada continente, ameaçou banir da os jogadores que participarem do hipotético torneio.

A criação de uma Superliga Europeia vem sendo discutida há algum tempo no velho continente e tem como um de seus apoiadores Florentino Pérez, presidente do . Em dezembro do ano passado, na Assembleia Geral de sócios do clube, ele defendeu a criação de uma nova competição continental, no caso, a Superliga Europeia, mas sem nomeá-la diretamente.

Recentemente, ele também viajou à para se encontrar com Andrea Agnelli, presidente da e da Associação dos Clubes Europeus, para discutir a possibilidade da criação de um novo torneio internacional e de seu formato.

Também no ano passado, a imprensa inglesa noticiou que Manchester United e Liverpool estariam encabeçando um projeto para a criação de um novo torneio, com início para 2022, e contariam com o apoio de 12 clubes das cinco principais ligas da Europa.

Porém, se depender de Gianni Infantino, essa ideia não sairá do papel. A Fifa, em conjunto com as seis confederações continentais de futebol - AFC, CAF, Concacaf, Conmebol, OFC e Uefa - ameaçou nesta quinta-feira (21) proibir os jogadores que participarem do novo torneio de disputarem competições internacionais com suas seleções.

"Tendo em vista as recentes especulações da mídia sobre a criação de uma ‘Superliga’ europeia fechada por alguns clubes europeus, a Fifa e as seis confederações (AFC, CAF, Concacaf, Conmebol, OFC e Uefa) desejam reiterar mais uma vez e enfatizar fortemente que tal competição não seria reconhecida pela Fifa ou pela confederação relevante”, diz um trecho do comunicado oficial divulgado pela entidade.

“Qualquer clube ou jogador envolvido em tal competição, como consequência, não seria autorizado a participar de qualquer competição organizada pela Fifa ou sua confederação correspondente”.

Dessa forma, a entidade máxima do futebol coloca em risco a participação de jogadores de competições como Copa do Mundo, , , Copa da África, ou Copa da Oceania, medida que torna praticamente impossível que qualquer atleta do mundo queira participar da futura Superliga, que ainda não existe.