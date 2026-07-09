Superando as lendas da defesa... Fozinia, a rainha das redes sociais

A Copa do Mundo é um evento histórico capaz de mudar a vida de uma pessoa em um instante, e foi exatamente isso que aconteceu com Josimar José Ivorra Díaz, conhecido como Fozinha, goleiro da seleção de Cabo Verde, que passou de jogador desconhecido a lenda mundial.

O goleiro de Cabo Verde se destacou claramente ao longo de toda a trajetória de sua seleção na Copa do Mundo e contribuiu para a classificação para as oitavas de final em sua primeira participação, antes da derrota apertada para a Argentina (3 a 2), após a partida ter ido para a prorrogação.

Esse desempenho virou sua vida de cabeça para baixo e, agora, ele recebe uma enxurrada de propostas profissionais no mundo do futebol, tendo se tornado um ícone global com milhões de seguidores nas redes sociais, segundo o jornal espanhol “AS”.

No âmbito pessoal, ficou confirmado que Vignina é agora o goleiro com o maior número de seguidores no Instagram, com 28,3 milhões de seguidores atualmente, superando lendas do gol como o belga Thibaut Courtois (18,1 milhões), o alemão Manuel Neuer (15 milhões) e o espanhol Iker Casillas, campeão da Copa do Mundo de 2010 (20,4 milhões).

Mas não se pode compará-lo apenas a essa posição, pois jogadores de futebol do calibre de Pedri (22,9 milhões) ou Harry Kane (19,1 milhões) não têm o mesmo número de seguidores nas redes sociais, e cada postagem que Fozinha publica, como a de despedida da Copa do Mundo, ganha ampla repercussão.

A carreira de Fozinha no futebol pode recomeçar, já que, justamente durante sua participação no torneio, ele se tornou jogador sem contrato após o término de seu contrato com o clube português Chaves.

Agora, clubes de todo o mundo estão de olho nele, já que ele será transferido sem custos; entre os interessados está o Inter de Miami, que conta com Lionel Messi. Assim, a vida de Fozinia, de 40 anos, não é mais a mesma de dois meses atrás; ele agora é o goleiro número um nas redes sociais.







