Suíça x República Tcheca: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Nations League

Jogo desta terça-feira (27) é válido pela última rodada do grupo 2 da Liga das Nações; veja como acompanhar na TV e na internet

Na luta pela liderança, Portugal recebe a Espanha na tarde desta terça-feira (27), em Braga, às 15h45 (de Brasília), pela sexta rodada do grupo 2 da Nations League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no SporTV3, na TV fechada.

Sem chances de classificação, a Suíça aproveita o duelo para seguir em preparação para a Copa do Mundo, no entanto, sabe que não cair para o último lugar. Akanji e Omlin, suspensos, desfalcam os suíços, que estão na terceira posição do grupo, com 6 pontos.

Do outro lado, a República Tcheca é a lanterna da chave, com 4 pontos, e quer o triunfo para tentar escapar do rebaixamento. Brabec, lesionado, é a baixa no time tcheco.

Escalações:

Escalação do provável SUÍÇA: Sommer; Widmer, Elvedi, Schar, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Shaqiri, Embolo, Vargas.

Escalação do provável REPÚBLICA TCHECA: Vaclik; Kudela, Zima, Jemelka; Coufal, Sevcik, Soucek, Zeleny; Cerny, Schick, Hlozek.

Desfalques

Suíça

Akanji e Omlin, suspensos, são baixas no time mandante.

República Tcheca

Brabec, lesionado, desfalca a equipe visitante.

Quando é?

• Data: terça-feira, 27 de setembro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: AFC Arena, St. Gallen - SUI

• Arbitragem: Irfan Peljto (árbitro), Amer Macić e Davor Beljo (assistentes),

Miloš Gigovic (quarto árbitro) e Marco Guida (AVAR)