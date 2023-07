Suécia x Itália ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Mundo feminina

Equipes se enfrentam neste sábado (29), pela segunda rodada do grupo G; veja como acompanhar na TV e na internet

Suécia e Itália se enfrentam na manhã deste sábado (29), a partir das 4h30 (de Brasília), no Wellington Stadium, na Nova Zelândia, pela segunda rodada do grupo G da Copa do Mundo feminina. A partida terá transmissão ao vivo no canal Cazé TV, no Youtube, e do Fifa+, no streaming.

Vindo de vitórias na estreia, Suécia e Itália vão a campo sabendo que, em caso de vitória, praticamente garantem vaga na próxima fase do Mundial. Favoritas, as suecas devem manter a formação para o duelo: 3-4-2-1. Do outro lado, a tendência é que as italianas repitam a escalação do primeiro jogo.

Prováveis escalações

Suécia: Musovic; Sembrant, Ilestedt, Eriksson; Hurtig, Angeldal, Seger, Andersson; Asllani, Rolfo, Blackstenius.

Itália: Durante; Linari, Salvai, Lenzini; Serturini, Caruso, Giugliano, Greggi, Boattin; Girelli, Bonansea.

Desfalques

Suécia

Sem desfalques confirmados.

Itália

Sem desfalques confirmados.

Quando é?