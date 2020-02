Sucesso imediato de Haaland, o 'Manchild', foi previsto por Solskjaer

Hoje no Manchester United, ídolo norueguês foi um dos responsáveis por potencializar a finalização do jovem atacante

Treino de finalização no Molde. Ole Gunnar Solskjaer, então treinador do tradicional clube norueguês, conversa com um pequeno grupo de jogadores. Enquanto repassa algumas orientações e troca experiências de vida, o antigo goleador observa de longe um jovem loiro de quase 1.90m a acertar praticamente todas as bolas no ângulo.

Num determinado momento da "resenha", eis que surge a seguinte pergunta: quem daqui vai ser um craque? Hoje no comando do , Solskjaer, sem pensar duas vezes, prontamente aponta para Erling Haaland, com quem trabalhava ardualmente o "faro de gol".

O "Manchild" (Homem-criança), como era chamado o promissor atacante, desde muito cedo foi visto como um exímio finalizador. Por outro lado, também chamava a atenção pela "infantilidade" em exagero no dia a dia. Natural, convenhamos, para um garoto de apenas 16 anos.

"Sempre foi um matador. Finaliza muito bem e tem uma inteligência acima do normal para posicionar-se no lugar certo e na hora certa. Não vou dizer 'simples', mas para ele tudo parecia muito natural. Ele nasceu virado para a lua mesmo [risos]", elogia o goleiro brasileiro Neydson da Silva, que foi companheiro de Haaland entre 2016 e 2017, à Goal.

"Tinha a cabeça de um moleque de 16, 17 anos mesmo. Hoje, de longe, vejo que já cresceu um pouco, aprendeu muita coisa durante a curta carreira", completa.

"Perseguido" por grandes clubes da Europa, como a e o Leverkusen, e brilhando cada vez mais nas seleções de base da Noruega, Erling Haaland acabou por ser negociado com o Red Bull Salzburg, em 2018/19. Na ocasião, já era comparado ao sueco Zlatan Ibrahimovic.

Filho do ex-zagueiro Alf-Inge Haaland, que passou por , e Manchaster City, o jovem atacante, agora com 19 anos, é a grande sensação no Velho Continente, sobretudo com o início meteórico com a camisa do : 12 gols em oito jogos oficiais.

"Vai ainda mais longe. Muito mais longe", prevê, desta vez, Neydson.