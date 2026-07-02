Substituto de Salem Al-Dosari... Decisão chocante que surpreende os dirigentes da Liga Roshen

A negociação envolvendo um dos maiores astros da Liga Saudita se tornou um dos casos mais complexos da janela de transferências de verão, depois que o interesse dos grandes clubes esbarrou em um enorme obstáculo financeiro, o que pode encerrar a disputa antecipadamente e fechar as portas para uma transferência que parecia iminente.

Enquanto os clubes da Liga Roshen se preparam para reorganizar suas estruturas antes do início da nova temporada, a disputa pela contratação de jogadores locais de destaque continua, especialmente aqueles capazes de fazer a diferença no terço ofensivo, dada a importância de se ter um jogador saudita influente no time titular.

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Khaled Al-Ghanam, ponta do Al-Ittifaq, destacou-se como um dos principais alvos do mercado de transferências, após ter apresentado uma temporada excepcional com seu time, após deixar o Al-Hilal, onde atuava anteriormente como uma das alternativas ofensivas para Salem Al-Dosari.

De acordo com o jornal saudita “Al-Youm”, a diretoria do Al-Ittifaq fechou as portas para quaisquer negociações diretas e exigiu o pagamento integral da cláusula de rescisão, no valor de 46 milhões de riyals, para aprovar a saída do jogador.

Esse valor coloca os clubes interessados diante de uma decisão difícil, especialmente com o mercado de transferências saturado por inúmeras negociações, deixando o futuro de Khaled Al-Ghanam em suspenso entre a insistência do Al-Ittifaq em manter seu astro e o desejo dos grandes clubes da Liga Roshen de contratar uma das maiores revelações da última temporada.

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Al-Ghanam conseguiu recuperar seu melhor nível com a camisa do Al-Ittifaq, apresentando sua melhor temporada de todas, depois de liderar a lista dos jogadores sauditas que mais contribuíram para os gols na Liga Roshen na última temporada.

O jogador marcou 13 gols e deu 7 assistências, confirmando sua grande evolução e tornando-se um dos jogadores locais mais cobiçados da liga, após se impor como uma das principais armas ofensivas da competição.

O brilhantismo de Al-Ghanam despertou o interesse de vários grandes clubes, com o Al-Ittihad, o Al-Nassr e o Al-Ahli entrando na lista dos interessados em contratá-lo durante a atual janela de transferências de verão, buscando reforçar o ataque com um jogador local que possui velocidade e capacidade de finalização.