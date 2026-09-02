Substituto de Messi: Scaloni escolhe o dono da camisa 10 na seleção da Argentina

Lionel Scaloni, técnico da seleção da Argentina, definiu quem será o jogador que sucederá Lionel Messi no uso da histórica camisa número 10.

Messi anunciou sua aposentadoria da seleção nesta semana, aos 39 anos, fazendo surgir a pergunta mais importante sobre quem vestirá o número 10, diante da dificuldade de reservar o número em partidas oficiais, conforme os regulamentos da Fifa.

Naturalmente, Messi sucedia outra lenda do futebol e herói nacional de seu país, o falecido Diego Maradona, que também vestiu a prestigiada camisa 10 da seleção de seu país.

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Segundo a rede ESPN, o técnico Lionel Scaloni já sabe qual craque carregará a lendária camisa.

A rede afirmou: "Se Scaloni renovar seu contrato como técnico da Argentina, algo cuja negociação é esperada nos próximos meses, a camisa número 10 passará para Nico Paz. Essa decisão já foi tomada internamente e é levada a sério".

Paz ainda tem apenas 21 anos, mas já soma 11 partidas internacionais pela seleção de seu país, e despontou como um dos jovens talentos mais empolgantes da Europa.

Atualmente joga sob o comando de Cesc Fàbregas no Como, na Itália.

Ele nasceu, na verdade, na Espanha, e o Real Madrid o tirou do Tenerife quando era adolescente e o inseriu em sua academia.

O Real Madrid tinha uma cláusula de recompra com Paz, e acreditava-se que voltariam a contratá-lo neste verão, mas, no fim, chegaram a um acordo com o Como.

Os italianos mantiveram o meia ofensivo por uma quantia de 50 milhões de libras esterlinas.

A negociação reestruturada eliminou as cláusulas anteriores de recompra/venda e incluiu uma nova opção de recompra no valor de 68,6 milhões de libras esterlinas para o Real Madrid, válida até 2027.

Vale lembrar que esta é a segunda vez que Messi anuncia a aposentadoria da seleção, após 2016.

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Após perder duas finais consecutivas da Copa América antes e depois da final da Copa do Mundo de 2014, Messi decidiu se afastar da seleção antes de voltar atrás em sua decisão, o que foi seguido por uma década de domínio.

Ele encerrou sua carreira na seleção com um saldo de 125 gols em 207 partidas internacionais, além da conquista da Copa do Mundo e de duas Copas América.