O Paris Saint-Germain procura reforçar o setor defensivo da equipa, com uma contratação de peso, para além do grande projeto ofensivo em que o clube está a trabalhar.

A esperada contratação do internacional francês Lucas Digne surge para proporcionar uma alternativa adequada ao português Nuno Mendes na posição de lateral-esquerdo.

Mas Digne não será o último negócio defensivo deste verão, já que os relatos indicam que o clube parisiense pretende contratar um defesa adicional, depois de o diretor desportivo Luís Campos ter preparado uma lista com os nomes-alvo.

O jornal "L'Équipe" noticiou que o Paris procura um jogador capaz de atuar no centro da defesa e que possua também a capacidade de ocupar a posição de lateral-direito quando necessário, com o objetivo de conceder a Achraf Hakimi e a Warren Zaïre-Emery algum descanso ao longo de uma temporada longa.

Durante o período de preparação, o treinador Luis Enrique também vai contar com alguns jovens talentos, com destaque para David Boly, que se formou essencialmente como defesa-central, mas que joga frequentemente como lateral nas equipas de sub-19 e reservas, além de Dimitri Lucia, um defesa que atua bem na zona central, mas que participou principalmente como lateral-esquerdo frente ao Paris FC no passado dia 17 de maio.

Este movimento confirma que a direção do Paris não se concentra apenas em reforçar o ataque, mas procura também construir um sistema defensivo mais profundo e equilibrado, preparando-se para disputar todos os títulos na próxima temporada.