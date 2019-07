Suárez já ficou irritado e criticou “amor uruguaio” de Griezmann

Após eliminação da Celeste na Copa do Mundo, o camisa 9 do Barcelona desdenhou do carinho que o francês tem pelo seu país

Em meio ao calhamaço de notícias escritas durante a transferência de Griezmann para o , em determinado momento afirmou-se que o vestiário do clube catalão não queria a chegada do francês. A acusação posteriormente foi desmentida, mas existe uma pequena rusga do novo reforço com o atacante Luis Suárez.

Desentendimento chega a ser uma palavra forte para descrever o que aconteceu, mas não há dúvidas de que Suárez não gostou da mea-culpa feita por Griezmann após o segundo gol da seleção francesa na vitória por 2 a 0 que eliminou, em 2018, o das quartas de final da .

Após estufar as redes, Griezmann não comemorou. Alegou uma profunda ligação sentimental que sente pelos uruguaios, algo que ganhou força após o convívio do atacante com os zagueiros Diego Godín e José Giménez no vestiário do . Inclusive, não é raro ver o agora jogador do Barcelona tomando mate – bebida típica dos uruguaios. Após ter conquistado o título mundial pelo seu país, Griezmann surpreendeu ao aparecer para uma entrevista enrolado com a bandeira uruguaia.

Suárez, contudo, é cético na hora de falar sobre a relação do agora novo companheiro com o Uruguai. Visivelmente chateado após aquela derrota por 2 a 0, na , Luisito bradou: “Para que vejam que ele não é uruguaio, ele é francês e nos fez um gol”, afirmou na época.

Resta saber se, com Griezmann agora ao seu lado, Suárez ganhará um companheiro para a hora de beber mate ou somente um concorrente para o ataque.