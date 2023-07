St. Louis x Inter Miami ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da MLS

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela 22ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

St. Louis e Inter Miami se enfrentam na noite deste sábado (15), às 21h30 (de Brasília), no Citypark, no Missouri - EUA, pela 22ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV, no streaming.

O St. Louis é o líder da Conferência Oeste com 38 pontos, estando na zona de classificação para os playoffs. Já o Inter Miami é o lanterna da Conferência Leste com 18 pontos e possui apenas cinco vitórias na atual temporada

Na última rodada, o St. Louis foi derrotado pelo Los Angeles FC, fora de casa, pelo placar de 3 a 0, enquanto o Inter Miami empatou com o DC United, fora de casa, em 2 a 2.

Prováveis escalações

St. Louis: Roman Burki, Nerwinski, Lucas Bartlett, Bell, John Nelson, Rasmus Alm, Njabulo Blom, Vassilev, Celio Martins, Ostrak, Gioacchini.

Inter Miami: Drake Callender, Ian Fray, Kryvstov, Allen, Cremaschi, David Ruiz, Dixon Arroyo, Robert Taylor, Stefanelli, Josef Martinez, Rodolfo Pizarro.

Desfalques

St. Louis

Sem desfalques confirmados.

Inter Miami

Sem desfalques confirmados.

Quando é?