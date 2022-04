Sporting x Benfica: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Português 21/22

Dérbi na Páscoa! Sporting e Benfica se enfrentam neste domingo (17), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Alvalade, em Lisboa, pela 30ª rodada do Campeonato Português.

O Leão chega embalado com cinco vitórias consecutivas, e aparece na vice-liderança do campeonato, com 73 pontos, nove a mais que o rival Benfica, eliminado nas quartas de final da Champions League no meio da semana.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em casa, o Sporting não poderá contar com Feddal, lesionado. Assim, o técnico Amorim pode repetir a base da equipe que venceu o Tondela na última rodada, com Inácio, Sebastian Coates e Luis Neto na zaga.

Do outro lado, o Benfica segue sem contar com Rafa Silva, afastado dos gramados desde a vitória sobre o Belenenses no último dia 9.

🗣️ Nélson Veríssimo na antevisão ao #SCPSLB: “A nossa mentalidade é chegar a Alvalade e lutar pela vitória. É com esse objetivo que vamos lá.”#EPluribusUnum #LigaPortugalbwin pic.twitter.com/XEmmNRjEU9 — SL Benfica (@SLBenfica) April 16, 2022

Possível escalação do Sporting: Adnan; Inacio, Coates, Neto; Reis, Nunes, Ugarte, Porro; Goncalves, Paulinho, Sarabia.

Possível escalação do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Bernardo; Goncalves, Ramos, Everton; Nunez.

DESFALQUES

SPORTING:

Feddal: lesionado

BENFICA:

Rafa Silva: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Sporting e Benfica será transmitido ao vivo pelo Star+, no streaming, neste domingo (17).