Sporting x PSG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Sporting e PSG se enfrentam nesta terça-feira (20), às 17h (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Portugal, pela sétima rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Space e HBO Max (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Sporting chega ao jogo embalado após uma vitória tranquila no Campeonato Português por 3 a 0 sobre o Casa Pia. A equipe também tem um rendimento competitivo na Champions League nesta temporada, estando na 14ª colocação com 10 pontos, uma posição tranquila na zona dos playoffs. Dependendo do resultado, os portugueses podem se aproximar da vaga para classificação às oitavas.

Já o PSG, vive uma ótima fase na Champions, estando em 3º lugar com 13 pontos. Com apenas uma derrota na competição, os franceses viajam em busca de somar mais pontos e continuar na zona de classificação para as oitavas.

A partida promete ser muito disputada, com ambas as equipes querendo somar pontos e uma possibilidade de subir na tabela, já que, após está partida, cada um terá apenas mais um jogo na primeira fase.

Sporting: Silva; Vagiannidis, Inácio, Reis, Fresneda; Simões, Morita; Catamo, Trincão, Lira dos Santos; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

PSG: Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Mayulu, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Desfalques

Sporting

Pedro Gonçalves, Geovany Quenda e Ousmane Diomande estão lesionados, enquanto Nuno Santos é dúvida por problemas físicos.

PSG

A equipe não contará com os lesionados Kang-In Lee, Quentin Ndjantou e Matvey Safonov, enquanto João Neves fica como dúvida por incômodo muscular. Lucas Hernández também fica de fora por suspensão.

Quando é?

Data: terça-feira, 20 de janeiro de 2026

terça-feira, 20 de janeiro de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio José Alvalade - Lisboa, Portugal

