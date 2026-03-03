Sporting x Porto: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Taça de Portugal 2025/26

Sporting e Porto se enfrentam nesta terça-feira (3), às 17h45 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pelo primeiro jogo da semifinal da Taça de Portugal 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do N Sports no Brasil e do SporTV e da RTP em Portugal (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Sporting chegou à semifinal da Taça de Portugal após eliminar o AVS, com uma vitória por 3 a 2. A equipe está embalada e vem em uma sequência de 10 jogos sem perder, estando na segunda colocação do Campeonato Português e nas oitavas de final da Champions League. Em seu último jogo, os Leões bateram o Estoril por 3 a 0.

Já o Porto, líder do Campeonato Português, chegou às semifinais da Taça após eliminar o Benfica, com uma vitória por 1 a 0. Os Dragões vem em uma sequência de quatro jogos invictos e no seu último compromisso venceram o Arouca por 3 a 1.

A partida promete ser muito equilibrada e disputada. O Sporting vive uma fase melhor, mas as equipes já se encontraram duas vezes nesta temporada, com um empate e uma vitória do Porto, por 3 a 1.

Sporting: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inacio e Maxi Araujo; Hjulmand e Morita; Catamo, Francisco Trincão e Pedro Goncalves; Luis Suarez. Técnico: Rui Borges.

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Kiwior, Bednarek e Sanusi; Pablo Rosario, Gabriel Veiga e Froholdt; Pepe, Moffi e Pietuszewski. Técnico: Francesco Farioli.

Desfalques

Sporting

Ricardo Mangas e Kochorashvili seguem lesionados, enquanto Ioannidis é dúvida.

Porto

O lesionado Borja fica de fora, enquanto Thiago Silva é dúvida.

Quando é?

Data: terça-feira, 3 de março de 2026

terça-feira, 3 de março de 2026 Horário: 17h45 (de Brasília)

17h45 (de Brasília) Local: Estádio José Alvalade - Lisboa, Portugal

