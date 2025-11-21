Sport x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Sport e Vitória se enfrentam neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Pernambuco, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na lanterna do Brasileirão e já confirmado na Série B, o Sport volta a campo tentando quebrar um tabu incômodo: são seis anos e seis jogos sem vencer o Vitória. A retrospectiva no confronto pelo torneio é amplamente desfavorável. Em 34 partidas, o Leão pernambucano soma apenas duas vitórias, 11 empates e 21 derrotas, um aproveitamento de apenas 16%.

Do outro lado, o Vitória segue firme na luta contra o rebaixamento. Ocupando o 17º lugar, com 36 pontos, o Rubro-Negro está a apenas um ponto do Santos, primeira equipe fora do Z-4. Nas últimas três rodadas, o time baiano mostrou reação: venceu o Internacional por 1 a 0 e empatou sem gols com Palmeiras e Botafogo.

Sport: Caíque; Matheus Alexandre, Ramon Menezes, Thyere e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal, Lucas Lima e Matheusinho; Léo Pereira e Pablo.

Vitória: Yuri Sena; Edu, Camutanga, Lucas Halter e Cáceres; Baralhas, Ronald e Ramon; Aitor, Erick e Renzo López.

Desfalques

Sport

Gabriel Vasconcelos e Igor Cariús estão suspensos, enquanto Hereda e Pedro Augusto estão lesionados.

Vitória

Willian Oliveira cumprirá suspensão, enquanto Thiago Couto, por questões contratuais, está fora. Lucas Arcanjo, Jamerson, Claudinho, Ismael e Fintelman estão lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 23 de novembro de 2025

domingo, 23 de novembro de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro - Recife, PE

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 51 jogos disputados entre as equipes, o Vitória sobre 20 vitórias, contra 16 do Sport, além de 15 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram por 2 a 2.

Classificação

