Brasileirão
team-logoSport
team-logoVitória
Mounique Vilela

Sport x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (23), na Ilha do Retiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Vitória se enfrentam neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Pernambuco, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na lanterna do Brasileirão e já confirmado na Série B, o Sport volta a campo tentando quebrar um tabu incômodo: são seis anos e seis jogos sem vencer o Vitória. A retrospectiva no confronto pelo torneio é amplamente desfavorável. Em 34 partidas, o Leão pernambucano soma apenas duas vitórias, 11 empates e 21 derrotas, um aproveitamento de apenas 16%.

Do outro lado, o Vitória segue firme na luta contra o rebaixamento. Ocupando o 17º lugar, com 36 pontos, o Rubro-Negro está a apenas um ponto do Santos, primeira equipe fora do Z-4. Nas últimas três rodadas, o time baiano mostrou reação: venceu o Internacional por 1 a 0 e empatou sem gols com Palmeiras e Botafogo.

Sport: Caíque; Matheus Alexandre, Ramon Menezes, Thyere e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal, Lucas Lima e Matheusinho; Léo Pereira e Pablo.

Vitória: Yuri Sena; Edu, Camutanga, Lucas Halter e Cáceres; Baralhas, Ronald e Ramon; Aitor, Erick e Renzo López.

Escalações de Sport x Vitória

SportHome team crest

4-3-3

Formação

3-4-3

Home team crestVIT
22
C. Franca
15
Rafael Thyere
33
M. Alexandre
36
L. Candido
40
Ramon
21
L. Kal
14
C. Rivera
10
L. Lima
17
Matheusinho
38
L. Pereira
92
Pablo
12
Thiago
4
Camutanga
5
L. Halter
43
Edu
13
Ramon
44
G. Baralhas
27
R. Caceres
8
Ronald
31
R. Lopez
33
Erick
17
A. Cantalapiedra

3-4-3

VITAway team crest

SPO
-Escalação

Reservas

Técnico

  • C. Lucena

VIT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Ventura

Desfalques

Sport

Gabriel Vasconcelos e Igor Cariús estão suspensos, enquanto Hereda e Pedro Augusto estão lesionados.

Vitória

Willian Oliveira cumprirá suspensão, enquanto Thiago Couto, por questões contratuais, está fora. Lucas Arcanjo, Jamerson, Claudinho, Ismael e Fintelman estão lesionados.

Quando é?

  • Data: domingo, 23 de novembro de 2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Ilha do Retiro - Recife, PE

Retrospecto recente

SPO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/17
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

VIT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
2/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Em 51 jogos disputados entre as equipes, o Vitória sobre 20 vitórias, contra 16 do Sport, além de 15 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram por 2 a 2.

SPO

Outros

VIT

0

2

Empates

3

Vitórias

4

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

0