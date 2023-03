Sport Recife x ABC ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), na Ilha do Retiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sport Recife recebe o ABC na noite desta quarta-feira (29), a partir das 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela semifinal da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e do Nosso Futebol, no streaming.

Em casa, o Sport terá mais uma vez o apoio de sua torcida para seguir na luta em busca pelo quarto título do Nordestão. O Rubro-Negro vem de goleada sobre o CRB na fase passada.

Já o ABC quer mostrar a sua força longe dos seus domínios para alcançar a vaga na decisão. O Alvinegro, entretanto, tem baixas por lesões.

Prováveis escalações

Sport Recife: Renan; Eduardo, Sabino, Thyere e Igor Cariús; Ronaldo (Pedro Martins), Fabinho e Jorginho; Labandeira, Luciano Juba e Vagner Love.

ACB: Simão, Alemão, Richardson, Afonso e Márcio Azevedo; Daniel, Wellington Reis e Raphael Luz; Fábio Lima, Felipe Garcia e Maycon Douglas.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

ABC

Gustavo Hebling, Daniel Vançan e Matheus Anjos estão no departamento médico.

Quando é?