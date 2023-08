Sport x Novorizontino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela 22ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo de equipes que estão dentro do G-4, o Sport recebe o Novorizontino na noite deste sábado (5), às 18h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 22ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de três vitórias consecutivas, o Sport subiu para a vice-liderança do campeonato, com 41 pontos. Agora o Leão busca um novo triunfo para tentar encerrar a rodada na ponta da tabela.

Do outro lado, o Novorizontino perdeu na rodada passada e acabou caindo paraa terceira posição, com 39 pontos. O Tigre sabe que precisa reagir no campeonato para não se ver ameaçado dentro do G-4.

Prováveis escalações

Sport: Renan, Eduardo, Rafael Thyere, Sabino, Felipinho, Fábio Matheus, Ronaldo Henrique, Alan Ruiz, Luciano Juba, Vagner e Edinho.

Novorizontino: Jordi, Adriano Martins, Luisão, Reverson, Willean, Geovane, Ricardinho, Léo Tocantins, Douglas Baggio, Ronaldo e Aylon.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

Novorizontino

Renato e Luiz Gabriel estão suspensos.

Quando é?