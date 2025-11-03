Sport e Juventude e enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há oito jogos no Brasileirão, com cinco derrotas e três empates, o Sport volta a campo pressionado. Na lanterna, com 17 pontos, o Leão da Ilha está a 16 pontos do Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Juventude ocupa a 19ª posição, com 26 pontos. A equipe também vive um momento difícil: está há duas rodadas sem vencer, após derrotas para o Grêmio por 3 a 1 e para o Palmeiras por 2 a 0. Em 31 jogos, o time soma sete vitórias, cinco empates e 19 derrotas, com aproveitamento de 27%.

Sport: Gabriel Vasconcellos; Aderlan, Léo Pereira, Ramon Menezes, Igor Cariús; Lucas Kal, Christian Rivera, Sérgio Oliveira; Lucas Lima, Barletta (Romarinho), Derik Lacerda.

Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Wilker Ángel e Rodrigo Sam; Igor Formiga, Caíque, Peixoto, Jadson, Alan Ruschel; Taliari, Gilberto (Nenê).

Desfalques

Sport

Rafael Thyere está lesionado, enquanto Zé Lucas foi convocado pela seleção para o Mundial sub-17.

Juventude

Mandaca continua no departamento médico.

Quando é?

Data: quarta-feira, 05 de novembro de 2025

quarta-feira, 05 de novembro de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Ilha do Retiro - Recife, PE

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Há um grande equilíbrio retrospecto histórico. Em 17 jogos disputados, foram seis vitórias para cada lado, além de cinco empates, No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Juve venceu por 2 a 0.

Classificação

