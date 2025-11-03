+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoSport
team-logoJuventude
Mounique Vilela

Sport x Juventude: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), na Ilha do Retiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Juventude e enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há oito jogos no Brasileirão, com cinco derrotas e três empates, o Sport volta a campo pressionado. Na lanterna, com 17 pontos, o Leão da Ilha está a 16 pontos do Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Brasileirão
Juventude crest
Juventude
JUV
Santos crest
Santos
SAN
Brasileirão
Bahia crest
Bahia
BAH
Sport crest
Sport
SPO

Por outro lado, o Juventude ocupa a 19ª posição, com 26 pontos. A equipe também vive um momento difícil: está há duas rodadas sem vencer, após derrotas para o Grêmio por 3 a 1 e para o Palmeiras por 2 a 0. Em 31 jogos, o time soma sete vitórias, cinco empates e 19 derrotas, com aproveitamento de 27%.

Sport: Gabriel Vasconcellos; Aderlan, Léo Pereira, Ramon Menezes, Igor Cariús; Lucas Kal, Christian Rivera, Sérgio Oliveira; Lucas Lima, Barletta (Romarinho), Derik Lacerda.

Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Wilker Ángel e Rodrigo Sam; Igor Formiga, Caíque, Peixoto, Jadson, Alan Ruschel; Taliari, Gilberto (Nenê).

Escalações de Sport x Juventude

Desfalques

Sport

Rafael Thyere está lesionado, enquanto Zé Lucas foi convocado pela seleção para o Mundial sub-17.

Juventude

Mandaca continua no departamento médico.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 05 de novembro de 2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Ilha do Retiro - Recife, PE 

Retrospecto recente

SPO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/11
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

JUV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/10
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Há um grande equilíbrio retrospecto histórico. Em 17 jogos disputados, foram seis vitórias para cada lado, além de cinco empates, No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Juve venceu por 2 a 0.

SPO

Outros

JUV

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

8

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

Perguntas frequentes

0