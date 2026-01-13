Sport x Retrô: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Pernambucano 2026

Sport e Retrô se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, no estado de Pernambuco (veja a programação completa aqui).

Na primeira rodada, o Sport empatou com o Jaguar, fora de casa, por 2 a 2. Edson Silva começou marcando para o time da casa aos 14 minutos, até que Felype Gabriel empatou para o Sport aos 39. Antes do intervalo, o Jaguar ampliou o placar e fez 2 a 1 com Paulo Miranda, aos 41 minutos. O Leão da Ilha foi novamente buscar o empate pouco depois do início da segunda etapa, com Lipão empatando em 2 a 2 aos 52 minutos de jogo.

O Sport é o maior campeão do campeonato estadual de Pernambuco, com 45 títulos, e chega na nova edição novamente como favorito. No entanto, a equipe foi rebaixada para a Série B do Brasileirão após um mau desempenho na primeira divisão em 2025.

Do outro lado, o Retrô ganhou de 4 a 0 do Vitória das Tabocas na primeira rodada do Campeonato Pernambucano, com gols de Luiz Beserra (31'), Vágner Love (38'), Diego Guerra (66') e Ericson (69'). A equipe está em busca do seu primeiro título no torneio e, no âmbito nacional, disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.

Este confronto será uma reedição da final do Pernambucano de 2025, que no jogo de ida terminou em 3 a 2 para o Sport e na volta 2 a 1 para o Retrô, levando a decisão aos pênaltis. Nela, o Leão da Ilha saiu vitorioso por 4 a 2, conquistado o 45º título do estadual na história, sendo este o terceiro consecutivo.

Prováveis escalações

Sport: Adriano Sousa, Italo Lucas, Patrick, Felype Gabriel, Rafinha, Dedé, Augusto Pucci, Breno, Filipinho, Lipão e Micael. Técnico: Roger Silva

Retrô: Paulo Ricardo, Guilherme Paixão, Iury, Rayan Ribeiro, Luiz Henrique, Diego Guerra, Kadi Silva, Luiz Beserra, Radsley, Douglas e Vágner Love. Técnico: Jamesson Andrade

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

Retrô

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 14 de janeiro de 2026

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro, Recife - PE

