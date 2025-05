Sport x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (25), na Ilha do Retiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Internacional se enfrentam neste domingo (25), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Na lanterna do Brasileirão, com apenas dois pontos conquistados, o Sport volta a campo pressionado em busca da sua primeira vitória. Em nove jogos disputados, o Leão acumula dois empates e sete derrotas no torneio nacional.

O Internacional, por sua vez, chega embalado pela classificação às oitavas de final da Copa do Brasil após eliminar o Maracanã por 4 a 0 no placar agregado. No Brasileirão, o Colorado tenta se afastar da zona de rebaixamento. Com dez pontos e um aproveitamento de 37%, a equipe gaúcha vem de duas derrotas seguidas para o Corinthians por 4 a 2 e para o Botafogo por 4 a 0, além de um empate por 1 a 1 com o Mirassol.

"Um objetivo hoje foi conquistado [avançar na Copa do Brasil]. Tem a recuperação no Brasileirão, que é muito importante. Temos que avaliar isto com tranquilidade. O jogo da semana que vem, da Libertadores, é decisivo", também destacou o técnico Roger Machado.

Prováveis escalações

Sport: Caíque França; João Silva, Antônio Carlos e Chico; Hereda, Rivera, Du Queiroz, Lucas Lima e Igor Cariús; Barletta e Pablo. Técnico: António Oliveira.

Internacional: Anthoni; Nathan, Rogel, Juninho e Ramon; Ronaldo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Romero e Wesley; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.

Desfalques

Sport

Gonçalo Paciência, Zé Roberto e Dênis estão lesionados.

Internacional

Valencia, Borré e Carbonero, Vitinho, Rochet, Bruno Gomes, Mercado e Lucca Drummond seguem no DM.

Quando é?