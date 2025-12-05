+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoSport
team-logoGrêmio
Mounique Vilela

Sport x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (7), na Ilha do Retiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Grêmio se enfrentam neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Já rebaixado para a Série B, com 17 pontos, o Sport é o lanterna do Brasileirão. Em 37 jogos, soma duas vitórias, 11 empates e 24 derrotas. Aproveitamento de 15%.

Por outro lado, o Grêmio quer confirmar a vaga na Copa Sul-Americana. Em 11º lugar, com 46 pontos, o Tricolor Gaúcho vem de derrota para o Fluminense por 2 a 1 e precisa apenas de um empate para garantir a classificação. 

Sport: Caíque França; Aderlan, Rafael Thyere, Lucas Kal (Pedro Augusto) e Lucas Cândido (Kévyson); Rivera, Adriel e Lucas Lima; Igor Cariús, Matheusinho e Romarinho.

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon; Cuéllar, Edenilson, Pavon (Alysson), Willian e Amuzu; Carlos Vinicius.

Brasileirão
Sport crest
Sport
SPO
Grêmio crest
Grêmio
GRE

Desfalques

Sport

Derik Lacerda está afastado por indisciplina.

Grêmio

Arthur e Dodi estão suspensos, enquanto Noriega, Balbuena, Villasanti, Braithwaite estão lesioandos.

Quando é?

  • Data: domingo, 7 de dezembro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Ilha do Retiro - Recife, PE

Retrospecto recente

SPO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/16
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

GRE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/9
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Últimos confrontos diretos

SPO

Outros

GRE

3

Vitórias

1

Empate

1

4

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0