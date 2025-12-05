Sport x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Sport e Grêmio se enfrentam neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Já rebaixado para a Série B, com 17 pontos, o Sport é o lanterna do Brasileirão. Em 37 jogos, soma duas vitórias, 11 empates e 24 derrotas. Aproveitamento de 15%.

Por outro lado, o Grêmio quer confirmar a vaga na Copa Sul-Americana. Em 11º lugar, com 46 pontos, o Tricolor Gaúcho vem de derrota para o Fluminense por 2 a 1 e precisa apenas de um empate para garantir a classificação.

Sport: Caíque França; Aderlan, Rafael Thyere, Lucas Kal (Pedro Augusto) e Lucas Cândido (Kévyson); Rivera, Adriel e Lucas Lima; Igor Cariús, Matheusinho e Romarinho.

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon; Cuéllar, Edenilson, Pavon (Alysson), Willian e Amuzu; Carlos Vinicius.

Desfalques

Sport

Derik Lacerda está afastado por indisciplina.

Grêmio

Arthur e Dodi estão suspensos, enquanto Noriega, Balbuena, Villasanti, Braithwaite estão lesioandos.

Quando é?

Data: domingo, 7 de dezembro de 2025

domingo, 7 de dezembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Ilha do Retiro - Recife, PE

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

