Brasileirão
team-logoSport
team-logoFlamengo
Mounique Vilela

Sport x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (15), na Ilha do Retiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Flamengo se enfrentam neste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Pernambuco, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Praticamente rebaixado para a Série B, o Sport precisa vencer para não ter o rebaixamento oficializado nesta rodada. Na lanterna do Brasileirão, com apenas 17 pontos, o Leão da Ilha soma duas vitórias, 11 empates e 19 derrotas na competição. Na última rodada, quando foi derrotado pelo Atlético-MG, a equipe chegou a 31 rodadas consecutivas na última posição.

Do outro lado, o Flamengo segue firme na disputa pelo título. Vice-líder com os mesmos 68 pontos do Palmeiras, o rubro-negro chega embalado por duas vitórias e um empate nos três jogos mais recentes. A torcida também teve motivo para comemorar: o atacante Bruno Henrique, julgado pelo STJD, recebeu apenas uma multa e está liberado para atuar. Ele havia sido denunciado por supostamente forçar um cartão amarelo para favorecer apostadores em 2023, em partida contra o Santos, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão.

Sport: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Matheusinho, Pablo (Ignacio Ramírez) e Léo Pereira.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, João Victor (Cleiton), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar e Saúl; Wallace Yan; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Escalações de Sport x Flamengo

SportHome team crest

4-3-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestFLA
1
Gabriel
33
M. Alexandre
40
Ramon
15
Rafael Thyere
36
L. Candido
14
C. Rivera
10
L. Lima
21
L. Kal
38
L. Pereira
45
Matheusinho
92
Pablo
1
A. Rossi
61
J. Victor
4
L. Pereira
6
A. Lucas
22
Emerson Royal
5
E. Pulgar
27
Bruno Henrique
8
S. Niguez
16
S. Lino
7
Luiz Araujo
64
W. Yan

4-2-3-1

FLAAway team crest

SPO
-Escalação

Reservas

Técnico

  • C. Lucena

FLA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • Luis

Desfalques

Sport

Matheus Alexandre está suspenso, enquanto Zé Lucas está com a seleção brasileira sub-17. 

Flamengo

Alex Sandro, Danilo, Carrascal, Plata, Viña, Varela e Arrascaeta estão com suas respectivas seleções, enquanto Pedro, Allan, Léo Ortiz, De La Cruz e Jorginho estão lesionados.

Quando é?

  • Data: sábado, 15 de novembro de 2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Ilha do Retiro - Recife, PE 

Retrospecto recente

SPO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/13
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

FLA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

SPO

Outros

FLA

0

1

Empate

4

Vitórias

1

Gols feitos

12
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Links úteis

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0