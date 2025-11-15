Sport x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Sport e Flamengo se enfrentam neste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Pernambuco, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Praticamente rebaixado para a Série B, o Sport precisa vencer para não ter o rebaixamento oficializado nesta rodada. Na lanterna do Brasileirão, com apenas 17 pontos, o Leão da Ilha soma duas vitórias, 11 empates e 19 derrotas na competição. Na última rodada, quando foi derrotado pelo Atlético-MG, a equipe chegou a 31 rodadas consecutivas na última posição.

Do outro lado, o Flamengo segue firme na disputa pelo título. Vice-líder com os mesmos 68 pontos do Palmeiras, o rubro-negro chega embalado por duas vitórias e um empate nos três jogos mais recentes. A torcida também teve motivo para comemorar: o atacante Bruno Henrique, julgado pelo STJD, recebeu apenas uma multa e está liberado para atuar. Ele havia sido denunciado por supostamente forçar um cartão amarelo para favorecer apostadores em 2023, em partida contra o Santos, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão.

Sport: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Matheusinho, Pablo (Ignacio Ramírez) e Léo Pereira.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, João Victor (Cleiton), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar e Saúl; Wallace Yan; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Desfalques

Sport

Matheus Alexandre está suspenso, enquanto Zé Lucas está com a seleção brasileira sub-17.

Flamengo

Alex Sandro, Danilo, Carrascal, Plata, Viña, Varela e Arrascaeta estão com suas respectivas seleções, enquanto Pedro, Allan, Léo Ortiz, De La Cruz e Jorginho estão lesionados.

Quando é?

Data: sábado, 15 de novembro de 2025

sábado, 15 de novembro de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro - Recife, PE

Retrospecto recente

