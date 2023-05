Sport Recife x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final Copa do Nordeste

Equipes disputam do título do Nordestão nesta quarta-feira (3), na Ilha do Retiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Com os ingressos esgotados, Sport e Ceará se enfrentam na noite desta quarta-feira (3), a partir das 21h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste. Como venceu a ida por 2 a 1, o Vozão tem a vantagem do empate para levantar o troféu. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para Pernambuco, Paraíba, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão e Alagoas), na TV aberta, da ESPN 4 e do canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Com uma sequência de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos, o Sport, que conquistou o título pernambucano, encerrou a fase de grupos da Copa do Nordeste na primeira posição do Grupo A, somando 19 pontos. Nas quartas de final, o time pernambucano goleou o CRB por 4 a 0, e nas semifinais venceu o ABC por 1 a 0. Para ficar com o título, o Leão precisa vencer por precisa vencer por dois gols de diferença. Um gol leva a decisão para os pênaltis.

Por outro lado, o Ceará, que ficou em segundo lugar no Campeonato Cearense, entra em campo após conquistar uma vitória por 2 a 1 sobre o ABC na segunda rodada da Série B. No Nordestão, encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo B, acumulando 16 pontos. Foram cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Nos mata-matas, eliminou o Sergipe por 3 a 1 nas quartas de final e o Fortaleza por 3 a 2 nas semifinais.

"Não tenho a menor dúvida de que vai ser um jogo muito difícil pelo nível do adversário, o momento, provável que eles estejam descansando, em processo de recuperação física melhor do que o nosso. Vai ser difícil pelo nível do treinador do Sport, mas eu tenho confiança no nível dos jogadores que eu tenho, naquilo que a gente pode construir", afirmou o técnico Barroca.

É importante destacar que o próximo confronto será uma reedição da final da Copa do Nordeste de 2014, na qual o Sport sagrou-se tricampeão, já tendo conquistado o título em 1994 e 2000. Por sua vez, o Ceará busca seu terceiro título, após ter triunfado em 2015 e 2020.

Prováveis escalações

Sport: Renan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Edinho, Luciano Juba e Vagner Love.

Ceará: Richard; Warley, Pagnussat, Luiz Otávio e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Janderson, Erick e Vitor Gabriel.

Desfalques

Sport

Facundo Labandeira sofreu um trauma no joelho e está fora da decisão.

Ceará

Erick Pulga, Pedrinho e Léo Santos não foram inscritos pelo clube.

Quando é?